Fue condenada a muerte y ha sobrevivido a dos dosis letales: ¿qué ha pasado con Christa Pike?

Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de una compañera de clase cometido en 1995, ha sobrevivido al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee después de recibir dos dosis de pentobarbital. Los testigos describieron que seguía respirando, con fuertes exhalaciones y ronquidos incluso unos 40 minutos después, y posteriormente fue trasladada a un hospital.

¿Cómo ha sobrevivido?

El pentobarbital es un barbitúrico que deprime la actividad del sistema nervioso central. Actúa sobre los receptores GABA-A del cerebro y, en concentraciones muy elevadas, puede provocar una profunda pérdida de conciencia, depresión respiratoria y finalmente un fallo cardiovascular.

Para que produzca el efecto esperado, el fármaco tiene que llegar correctamente al torrente sanguíneo y alcanzar una concentración suficiente.

Según recoge la BBC, Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y médico contratado como perito por el equipo legal de Pike, considera probable que ella nunca alcanzara una concentración de pentobarbital en sangre suficiente para provocar la apnea y el fallo cardiovascular.

Una de las posibilidades que se tendrán que estudiar es que hubiera algún problema con la administración intravenosa, de manera que parte del medicamento no llegara correctamente a la circulación.

Pero, por ahora, no se sabe si esta fue la causa. También habrá que analizar el fármaco utilizado, su administración y la respuesta del organismo de Pike.

Este caso no demuestra que el pentobarbital no funcione como método de ejecución. Lo que pone de manifiesto es que el resultado de un fármaco depende de que la administración y la distribución en el organismo se produzcan como está previsto.

Además, las autoridades de Tennessee aseguran que siguieron el protocolo establecido. El gobernador Bill Lee ha ordenado una investigación independiente para determinar qué ocurrió y ha suspendido las ejecuciones previstas en el estado para el resto de 2026.