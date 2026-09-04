Navimow presenta un robot cortacésped con brazo extensible para dejar los bordes perfectos

Navinow sigue ampliando su catálogo de robots cortacésped, y acaba de sorprender en la IFA 2026 con un producto muy completo. Hablamos del Navinow L5 Pro, su nuevo robot cortacésped y que cuenta con EdgeMaestro, un brazo robótico extensible que permite llevar el disco de corte hasta el límite del jardín para dejar un resultado mucho más limpio y uniforme.

Sí, este robot cortacésped dejará tu jardín como nuevo y sin que tengas que mover un dedo. Todo gracias a su curioso brazo róbotico que se extiende hasta 7,7 centímetros para acercar el mecanismo de corte a los extremos del terreno, una zona a la que los robots tradicionales no siempre llegan con precisión.

Navimow H5 Pro incorpora un brazo extensible para cortar hasta el último borde

La idea curiosa, porque realmente es el talón de Aquiles de este tipo de dispositivo. Y el brazo flotante del Navimow H5 Pro es omnidireccional y se adapta a los desniveles del suelo y puede reaccionar cuando encuentra obstáculos laterales, como luces de jardín.

Por si no fuera suficiente, también incorpora un mecanismo que empuja la hierba de los bordes hacia la cuchilla y unas ruedas guía dobles que reducen la fricción durante el desplazamiento.

Como imaginarás, el Navimow H5 Pro no se limita a mejorar el corte de los bordes. La marca ha apostado por un sistema de tracción integral Xero-Turn con motores independientes en las cuatro ruedas. Gracias a ello, puede superar pendientes de hasta el 80 %, equivalentes a 38,6 grados, además de superar obstáculos de hasta seis centímetros y avanzar por zonas de grava o terreno irregular.

El robot también presume de una navegación avanzada basada en inteligencia artificial. Su sistema EFLS Tri-fusion combina LiDAR, visión artificial y navegación dinámica NRTK para analizar el entorno y elegir la estrategia de desplazamiento más adecuada en cada momento.

Navinow L5 Pro | Navinow

Y qué decir de VisionFence 360º, un sistema que combina cámaras ópticas con detección térmica por infrarrojos para localizar obstáculos y pequeños animales cuando hay poca luz. Si detecta la posible presencia de un animal, el robot detiene las cuchillas y modifica su ruta para evitarlo.

Navimow ha querido hacer especial hincapié en la protección de los erizos, animales especialmente vulnerables ante este tipo de equipos. De hecho, la compañía ha iniciado una colaboración con la organización alemana Igelhilfe Schulzendorf e.V. para apoyar el rescate y la rehabilitación de estos animales, además de seguir desarrollando sus sistemas de detección.

Con un nivel de ruido de solo 58 dB(A) durante el corte de bordes, el Navimow H5 Pro apunta maneras. Ahora, solo falta esperar que Navimow nos confirme el precio de este cortacésped tan completo.