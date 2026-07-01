Estos nuevos auriculares de Jabra prometen llamadas más claras incluso en oficinas ruidosas

Jabra es uno de los grandes referentes en el sector del sonido, y acaba de ampliar su gama Evolve3 con tres nuevos auriculares profesionales diseñados para cubrir las necesidades de distintos perfiles de trabajador.

Hablamos de los Jabra Evolve3 65 Flex, Jabra Evolve3 65 y Jabra Evolve3 45, tres auriculares que prometen mejorar la calidad de las llamadas, reducir el ruido de fondo y facilitar el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial en entornos laborales cada vez más híbridos.

Así son los nuevos auriculares Jabra Evolve3

Como explica la firma en un comunicado de prensa, el trabajo ya no se entiende como antes. Hay quien pasa la jornada en una oficina abierta, quien alterna entre casa, reuniones presenciales y espacios compartidos, y quién necesita unos auriculares cómodos para pasar horas delante del ordenador atendiendo llamadas. Por eso Jabra no ha lanzado un único modelo para todos, sino tres opciones dentro de la misma familia Evolve3, cada una pensada para un tipo de uso diferente.

El modelo más versátil de esta nueva hornada es el Jabra Evolve3 65 Flex, una opción pensada para profesionales híbridos. Para ello apuesta por un diseño compacto y plegable, sin brazo de micrófono, para ofrecer un equipo profesional que puedas llevar en el bolso o la mochila sin que ocupe demasiado espacio.

Además, incluye estuche de transporte, mejora la captación de voz en exteriores y cuenta con cancelación activa de ruido adaptativa con adaptación al viento, una función de lo más interesante si sueles atender llamadas fuera de una oficina tradicional.

En segundo lugar, tenemos a los auriculares Jabra Evolve3 65, más orientados a usuarios que trabajan en oficinas abiertas o entornos con mucho ruido. En este caso, estos auriculares combinan cancelación activa de ruido adaptativa con una tecnología de captación de voz basada en tres micrófonos.

Jabra Evolve3 | Jabra

Con ello, vas a poder mantener conversaciones más claras, incluso cuando hay compañeros hablando alrededor, teclados sonando o movimiento constante en el espacio de trabajo. También incluye un brazo de micrófono totalmente reversible, que puede utilizarse a ambos lados y permite levantarlo para silenciar o bajarlo para hablar.

La tercera propuesta es el Jabra Evolve3 45, el modelo más ligero de esta nueva familia. Con un peso aproximado de 100 gramos, es perfecto para entornos con muchas llamadas desde el escritorio, ya sea en casa o en la oficina. Unos auriculares con Jabra ClearVoice, cancelación activa de ruido esencial durante las llamadas y brazo de micrófono reversible. Y ojo, que todos los modelos están potenciados por IA.

Como explica Jabra, todos los nuevos miembros de la familia Evolve3 incorporan Jabra ClearVoice, una tecnología que ayuda a aislar la voz en entornos de oficina con ruido y que promete una precisión superior al 99 por ciento en la captación de voz para herramientas de IA en oficinas abiertas.

También se incluye cancelación activa de ruido y Sidetone durante las llamadas. Esta última función permite que escuches tu propia voz de forma natural, evitando que acabes hablando más alto de lo necesario cuando hay ruido alrededor.

En cuanto a la autonomía, el Jabra Evolve3 65 Flex ofrece hasta 16 horas de conversación o hasta 80 horas de reproducción de música. El Jabra Evolve3 65 sube hasta las 31 horas de conversación o 59 horas de música, mientras que el Jabra Evolve3 45 alcanza hasta 21 horas de conversación o 36 horas de reproducción musical.

Disponibilidad precio

Los nuevos Jabra Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 y Evolve3 45 estarán disponibles a nivel global en color negro a partir de septiembre de 2026. El Jabra Evolve3 65 Flex tendrá un precio recomendado de 299 euros, el Jabra Evolve3 65 costará 253 euros y el Jabra Evolve3 45 llegará por 199 euros.