Un ingeniero convierte los AirPods de Apple en unos auriculares de cables ¡con puerto USB C!

Uno de los grandes problemas de los auriculares de Apple es su nula reparabilidad. El particular diseño de lo AirPods, con la batería ensamblada en sus bastones, hace que sea imposible de sustituir sin dañar el equipo.

Al punto de que iFixit, un portal especializado en reparación de equipos electrónicos, siempre ha otorgado a las diferentes versiones de los AirPods y AirPods Pro de una puntuación de 0 sobre 10 en términos de reparabilidad. En resumen, si tus auriculares de Apple sufren algún daño, hay que sustituirlos.

Y aquí es donde entra Ken Pillonel, un ingeniero que lleva tiempo sorprendiendo con sus modificaciones a equipos de Apple. En su momento fue capaz de añadir un puerto USB Tipo C al iPhone X, y ahora ha vuelto a sorprendernos añadiendo la misma capacidad a unos AirPods de primera generación.

Este ingeniero ha añadido cable y puerto USB Tipo C a sus AirPods de primera generación

Como te decíamos, el bueno de Ken Pillonel es un experto en este tipo de proyectos. Y lleva tiempo intentando sensibilizar sobre los problemas de reparabilidad que tienen los usuarios. Al punto de que ha creado este polémico vídeo en el que quiere invitar a los usuarios a que compren auriculares de cable, en vez de la solución inalámbrica de Apple ya que es un producto desechable.

No hace falta recordar que la batería de cualquier equipo se degrada en el tiempo. Y si te has comprado unos AirPods y están en garantía, no te sustituirán la batería, sino que has de comprar unos nuevos. Así que, nada como agregar cables y un conector USB-C a un conjunto de AirPods, evitando la necesidad de su estuche de carga.

Principalmente porque los AirPods de primera generación de este ingeniero tienen las baterías tan degradadas que solo aguantan encendidos 30 segundos antes de requerir el estuche de carga.

Así que, ni corto ni perezoso, decidió añadir una opción de cable para poder conectar los Airpods en cualquier dispositivo y sin necesitar una conexión inalámbrica, y por lo tanto una batería.

Durante el proceso explica que los AirPods son considerados irreparables, por lo que rompió parte del diseño en el proceso porque no le quedaba otra. Así que, viendo que ha publicado un vídeo donde muestra todo el proceso paso a paso, si tienes unos AirPods y la batería ya no tiene capacidad para usarlos, igual te puede interesar replicar su interesante proyecto…