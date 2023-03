Los AirPods Pro con conector USB tipo C están más cerca que nunca

Desde luego una de las grandes novedades en lo relacionado con Apple a lo largo de este 2023 va a ser el conector USB tipo C. Este es el más común cuando hablamos de móviles Android, pero no lo ha sido nunca en el caso de los iPhone, que han contado siempre con Lightning, como en el caso de los AirPods, que igualmente han optado por él. Pero también van a cambiar de forma forzosa, por la misma razón que lo hacen los iPhone, y que busca reducir la basura electrónica que se genera al cabo de cada año. Ahora el modelo Pro de los AirPods ya está preparado para estrenar por fin este conector tan esperado por sus usuarios.

Nuevos AirPods en camino

Hace unos días conocíamos que iOS 16.4 había desvelado la existencia de nuevos AirPods en camino, que estarían cerca de lanzarse. Pues bien, ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple quien ha desvelado que estos nuevos auriculares podrían ser los AirPods Pro 2 con conector USB tipo C. Por tanto serían los primeros modelos Pro en contar con este conector, y estima que su lanzamiento podría producirse entre el segundo y tercer trimestre de este año. Lo que quiere decir que se podrían estrenar probablemente durante el WWDC que la firma californiana celebrará el próximo mes de junio.

Las informaciones además apuntan a que Apple no actualizará sus AirPods estándar a una versión USB tipo C. Aunque es probable que lo haga en algún momento ya que es algo a lo que se va a ver obligada si o si para vender sus productos en Europa. En el resto del mundo no es imperativo, pero aquí sí, y eso les lleva directamente a tener que adoptar este cambio de forma forzosa en sus auriculares. Decimos que podría llegar en el WWDC porque es una cita propicia para este tipo de dispositivos, aunque si tenemos en cuenta que el tercer trimestre abarca también el mes de septiembre, no sería descabellado pensar que se estrenen junto a los nuevos iPhone 15 que también contarán por primera vez con un conector USB tipo C. Sería un momento en el que tendría todo bastante sentido, y más natural para lanzar unos auriculares con el nuevo conector.

No será el tipo C que esperamos

Eso sí, por lo que hemos podido comprobar, este no será el conector USB tipo C que muchos estábamos esperando, ya que parece que será más bien un Lightning disfrazado de esta conectividad. Tanto es así que se espera que los conectores de los iPhone solo sean compatibles con algunos cables auspiciados por Apple, y que por tanto no se carguen con cualquier cable USB tipo C que nos encontremos por casa, o si lo hacen, a una velocidad ínfima. Así que parece que nuestro gozo caerá irremediablemente en un pozo, porque no olvidemos que todo esto que hace Apple, lo lleva a cabo a regañadientes, porque nunca fue su intención llevarlo adelante.