Los futuros AirPods también cuidarán de tu salud

Los wearables son dispositivos que con el paso de los años no solo se han convertido en el complemento perfecto para nuestros móviles, sino que también son un compañero infatigable para hacer seguimiento de nuestra salud. De hecho, desde hace años, grandes fabricantes como Apple han afirmado que el futuro de este segmento está ligado de manera irremediable a la salud, y que por tanto cada vez serán más inteligentes para medir la situación en la que nos encontramos y cómo podríamos mejorarla, siempre en base a multitud de sensores que en algunos casos ya tienen carácter médico. Y ahora sabemos que los AirPods, los auriculares Bluetooth más populares del mercado, podrían convertirse también en un valioso dispositivo de salud en el futuro.

Una herramienta de salud

Es lo que asegura uno de los principales analistas del entorno de Apple, Mark Gurman, que cree que los AirPods se transformarán en una valiosa herramienta de salud durante los próximos años. Concretamente cree que en el próximo año o en los dos siguientes los AirPods estarían preparados para obtener datos auditivos del usuario. Entendemos por esto algún tipo de dato clínico relacionado con la salud de nuestros oídos. Y es que la evolución de los AirPods podría ser tal que no se descarta que en algún momento puedan hacer las veces de un audífono.

Y para esto debería ser un dispositivo aprobado por la FDA norteamericana, que es la que valida que un determinado dispositivo pueda ser utilizado no solo como un auricular, sino como un verdadero objeto con una consideración de aparato clínico. Por tanto aunque no se conoce ningún detalle técnico, sí que se especula con la posibilidad de que Apple añada la tecnología necesaria a sus AirPods para que en un momento dado puedan servir además como una herramienta de salud de cara a las personas con problemas de audición.

Otra posibilidad, en base a otras filtraciones que hemos conocido antes y teniendo en cuenta también algún modelo ya en el mercado, es que sea un dispositivo capaz de medir el ritmo cardiaco y otro tipo de datos que proporcione nuestro cuerpo a través de los oídos, o en su conjunto podría pertenecer a una serie de funciones para convertir este dispositivo en algo más orientado a la salud, más allá de sus funcionalidades como auriculares. Y es que su uso ordinario de auricular parece haber tocado techo hace tiempo.

La gran novedad de estos dispositivos en los últimos años ha sido la cancelación de ruido, y el tratamiento del sonido de manera inteligente gracias a sofisticados algoritmos. Como decimos, no es la primera vez que se conocen detalles sobre una transformación de los AirPods en dispositivos de salud, aunque no con los mismos parámetros que ahora se especulan. Algo que no debería sorprendernos por esa intención de Apple de meterse de lleno en el mercado de la salud, y que hemos visto plasmado en su Apple Watch, su dispositivo más popular y con más respaldo de la comunidad médica para analizar el día a día de nuestra salud.