Impresoras para montarte una oficina en casa por poco dinero

Para muchos usuarios trabajar desde la comodidad de su hogar ha dejado de ser una excepción para ser su día a día. Por lo que es importante hacerlo del mejor modo y para ello, es necesario montar una oficina doméstica. Esta tiene muchas ventajas como evitar los desplazamientos y los atascos, una mayor flexibilidad Por lo que crear un entorno propicio ayudará a que estemos cómodos y seamos mucho más productivos. Un lugar en el que no puede faltar una impresora.

Lo que no puede faltar en una oficina doméstica

Aunque muchas empresas y el público en general hemos apostado por el trabajo paperless, en algunas ocasiones aún es necesario el uso del papel. El documento físico puede ayudarnos a la hora de revisar un informe largo sin cansar excesivamente la vista. Y no siempre tenemos el tiempo y no encontramos el lugar donde imprimirlo, por lo que tener una impresora doméstica nos facilita mucho la tarea, además de ahorrarnos un tiempo muy valioso. Esto nos proporciona una autonomía total, ya que no solo tenemos la opción de imprimir sino que además muchas de estas nos dan la opción de escanear, digitalizar o fotocopiar documento, desde el propio dispositivo o nuestro teléfono móvil, en unos pocos segundos.

Canon PIXMA serie TS3750i | canon

Una de las mejores opciones que podemos encontrar es la Canon PIXMA serie TS3750i, una multifunción 3 en 1 muy compacta, que podemos colocar en cualquier lugar, cuyo diseño se centra en la eficiencia doméstica. Con una resolución de 4800 x 1200 ppp, los textos son nítidos y nos ofrece la opción de imprimir fotografías de 10x15 cm sin bordes. Cuenta con conectividad wifi de 2,4GHz y 5GHz y es compatible con AirPrint, Mopria y la app Canon PRINT, con lo que podremos gestionar los escaneos desde el móvil. En su caso, los cartuchos FINE estándar permiten imprimir 100 páginas en negro y 100 páginas a color, mientras que los cartuchos XL permiten imprimir 400 páginas en negro y 300 a color. Aunque donde realmente destaca esta impresora es por su pantalla LCD de 3,8 cm, desde la cual tenemos el control sobre las copias y los escaneos de una forma muy intuitiva, sin necesidad de encender siquiera el ordenador.

Impresora multifunción Epson Expression Home | Epson

Otra opción es la Epson Expression Home XP-2200, este modelo cuenta con una resolución de 5760 x 1440 ppp. Al igual que el modelo anterior cuenta con conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct para imprimir usando la app Epson Smart. Un modelo que cuenta con cartuchos de tinta individuales, de forma que solo reemplazamos el color que se haya agotado. Por último, la HP Envy 6020e, con una velocidad de 10 paginas por minuto en blanco y negro, incorpora una bandeja interior para 100 hojas e impresión a doble cara lo cual supone un ahorro de papel. Es compatible con el servicio inteligente HP Instant Ink, por el cual al detectar niveles bajos de tinta nos envían los recambios antes de que se agoten. Tres ejemplos con lo que podemos afirmar que crear una oficina en casa por poco dinero es posible.