Crean el televisor de Los Simpsons funcional con una impresora 3D y una Raspberry Pi 4B 2G

La Raspberry Pi es un equipo de lo más polivalente y que ofrece multitud de usos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en un usuario de Reddit que ha sorprendido al crear un pequeño televisor inspirado en Los Simpsons completamente funcional que reproduce episodios de la serie y que incluso puede utilizarse como consola retro.

De esta manera, con solo impresora 3D, una Raspberry Pi y algo de creatividad, este curioso televisor está arrasando en Reddit. Normal, viendo su usabilidad.

Un televisor de los Simpsons de lo más curioso

El proyecto, que se ha hecho popular en comunidades de entusiastas de la Raspberry Pi, consiste en un diminuto televisor recreado con una carcasa impresa en 3D que imita el clásico aparato que aparece en la serie animada.

El resultado es sorprendentemente fiel al diseño original, con una estética muy noventera que recuerda a los televisores de tubo que dominaban los salones hace décadas.Como verás en el vídeo que hay sobre estas líneas, este televisor es impresionante, pudiendo pasar capítulos como si cambiases de canal. Pero, ¿Cómo funciona?

En su interior se esconde una Raspberry Pi 4B con 2 GB de RAM, que actúa como el cerebro del dispositivo. Este pequeño ordenador permite reproducir contenidos, gestionar los controles físicos del televisor y ejecutar diferentes modos de funcionamiento.

Para el almacenamiento se utilizan varios SSD, donde puede guardar episodios y otros contenidos multimedia. Y para la visualización, ell dispositivo integra una pequeña pantalla HDMI de formato 4:3, elegida precisamente para replicar la proporción clásica de los primeros años de la serie.

Como te hemos dicho, uno de los aspectos más curiosos del proyecto es su sistema de canales. El televisor cuenta con cuatro canales que están siempre emitiendo, simulando una especie de retransmisión en directo de episodios de Los Simpsons.

Y cuándo cambias de cambia de canal, el dispositivo reproduce las típicas animaciones de estática que aparecían en la serie, un pequeño guiño que aumenta la sensación de estar utilizando el televisor original de Los Simpsons.

Además, el dispositivo incluye un interruptor en la parte trasera que permite cambiar entre dos modos distintos. En el modo TV, el pequeño televisor reproduce los episodios de la serie como si fueran canales en directo.

Y en el modo Game, en cambio, la Raspberry Pi se convierte en una pequeña máquina de juegos retro, capaz de ejecutar emuladores y títulos clásicos. ¡Qué más puedes pedir! Si quieres más información de este proyecto, pásate por el hilo de Reddit para saber cómo montar tu propio televisor de Los Simpsons.