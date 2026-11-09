Nvidia investiga a su CEO, Jensen Huang, por su relación sentimental con una presunta espía china

No se habla de otra cosa hoy en el mercado tecnológico, de que Jensen Huang, CEO de Nvidia, una de las empresas más cotizadas del planeta y verdadera punta de lanza de la revolución de la IA generativa, habría sido objetivo de un plan de espionaje vinculado a China. Este habría consistido en seducir al CEO de la compañía hasta el punto de haberle inducido a cometer una infidelidad con una presunta espía china. Sin duda, una historia que parece más propia de Hollywood y que pone contra la espada y la pared al actual CEO de Nvidia y su cara visible durante los últimos años.

Investigación en curso

El caso lo ha dado a conocer Bloomberg, que ha desvelado que Jensen Huang mantenía una relación sentimental con Alice Huang, ejecutiva de la firma Megaspeed International. El propio CEO de Nvidia había calificado la relación comercial con Megaspeed como algo "normal y nada inusual".

Sin embargo, tras hacerse públicos los hallazgos de la investigación, Jensen Huang ha admitido el vínculo extramatrimonial mediante un memorando interno enviado al personal de la compañía. En ese comunicado, el ejecutivo ha pedido disculpas públicas a su entorno familiar y a los empleados por sus acciones, ahora en el centro de las investigaciones, lo ha hecho con las siguientes palabras:

"Debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente".

Lo que a simple vista podría ser una simple infidelidad, sin quitarle toda la carga emocional y el daño que puede generar a su entorno, esconde algo más llamativo en este caso. Y es que parece que al CEO de Nvidia le habrían inducido a ser infiel como consecuencia de un plan de espionaje más sofisticado. De momento, lo que ha trascendido es que las investigaciones al entorno de Alice Huang, la amante de Jensen, son que Alice trabajaba presuntamente para el Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín.

La investigación apunta a que los servicios de inteligencia chinos estarían buscando información confidencial relativa a los chips de IA de Nvidia, que son de los más avanzados del mercado en este momento. Detrás de toda esta operación de espionaje habría un objetivo claro, enviar los chips más avanzados de Nvidia a China, imaginamos que para ser analizados y clonados por parte del país asiático para reducir su brecha tecnológica con Estados Unidos.

Por su parte, la junta directiva de Nvidia ha aclarado que no existen evidencias de que la seguridad nacional o los secretos corporativos de Nvidia hayan sido comprometidos o caído en poder de funcionarios chinos. De todas maneras, el consejo directivo de la compañía ha comenzado una investigación a fondo para determinar lo ocurrido, y verificar que la seguridad de la empresa no se ha visto comprometida.

Por su parte, Jensen Huang ha asegurado que colaborará plenamente en la investigación, a la vez que ha reafirmado su compromiso con la protección de los datos más sensibles de Nvidia y también de aquellos que puedan suponer algún tipo de riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.