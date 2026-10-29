El Huawei Pura 90 Plus se estrena con cámara de una pulgada y apertura variable

La firma china ha estrenado uno de sus teléfonos más avanzados en los últimos meses. Este modelo se sitúa entre el Pura 90 y el Pura 90 Pro. Un terminal que destaca por una cámara de alto nivel, tanto es así que nos ofrece un sensor de un tamaño bastante grande, al nivel de los modelos Ultra de Xiaomi, por ejemplo, por lo que desde luego es una cámara a la altura de los modelos más avanzados de la marca, que siempre han estado en el Top 3 de las mejores del mercado.

Ficha técnica del Huawei Pura 90 Plus

Sin duda, el gran atractivo de este modelo es la cámara de fotos, que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles que cuenta con un tamaño de 1 pulgada y apertura variable f/1.4-4.0. A este le acompaña un sensor telefoto de 48 megapíxeles, que cuenta con un zoom óptico de 4x. Este también se puede usar como macro y tiene una apertura de f/2.1. El tercer sensor de la cámara es un ultra gran angular con una resolución de 40 megapíxeles con un tamaño equivalente a 13 mm.

Huawei Pura 90 Plus | Huawei

La pantalla de este teléfono tiene una diagonal de 6,8 pulgadas, con una resolución de 2.848 x 1.276 píxeles, por lo que es bastante grande. Cuenta con una tecnología OLED LPTO y una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Esta pantalla cuenta con un cristal protector Kunlun Glass. Esta pantalla integra un sensor de cámara selfie de 13 megapíxeles, dentro de un orificio.

En términos de rendimiento, este teléfono cuenta con el procesador más potente de los chinos, el nuevo Kirin 9025, que es una evolución del Kirin 9020, que según el fabricante brinda un 20% extra de rendimiento. Este viene junto a 12 GB de memoria RAM, 256 GB o 512GB e incluso 1TB de almacenamiento interno. Por tanto, en este aspecto, el teléfono es uno de los más potentes de la gama alta china.

La batería no es tan grande como la de su competencia actual, aunque es más que suficiente, ya que tiene una capacidad de 5.700 mAh. Esta además se carga con una potencia de 100 W con cables, y sin ellos de 80 W, prácticamente igual de rápido. Como sabéis, la única gran pega es que no hay Android ni apps de Google, pero sí el software HarmonyOS 7. También tiene la máxima resistencia al agua y al polvo con las certificaciones IP68 e IP69.

Un nuevo Huawei Pura 90 Plus que se estrena en China por unos 740 euros al cambio para la versión de 256 GB. Mientras que la versión de 1 TB, la más equipada, llega a las tiendas chinas por 940 euros al cambio.