Gracias a Google podrás convertir en una webcam USB tu móvil Android

En los últimos años os hemos contado las diferentes maneras que tenemos de darle una nueva vida a nuestros móviles más veteranos, esos que ya tenemos guardados en el cajón. Y es que uno de los usos más habituales es el de cámara de vigilancia o seguridad, aprovechando las excelentes cámaras que tienen muchos de estos teléfonos. Otra de las funciones ideales es la de webcam, pero lamentablemente este proceso no siempre es el más sencillo de llevar a cabo. Algo que va a cambiar en el futuro, ya que ahora sabemos que la siguiente versión de Android nos va a ofrecer la opción de convertir fácilmente nuestro móvil en una webcam.

Conectarás tu móvil al PC como unan webcam

Hasta ahora ha sido relativamente sencillo convertir nuestro móvil en una webcam para el PC gracias a las apps de terceros existentes y que ofrecen esta funcionalidad. Pero la idea es que dejemos de usar esas aplicaciones, que en algunas ocasiones pueden llegar a no ser seguras, sobre todo cuando hablamos de algo tan sensible como grabar vídeo. No hay nada oficial, pero uno de los filtradores más activos de la red ha dado con un contenido entre el código de fuente de Android que apuntaría a que Google estaría preparando una función similar.

Según estas informaciones, la idea de los de Mountain View es que podamos conectar nuestro móvil a un PC mediante cable USB para que de forma automática sea reconocido como una webcam por el sistema operativo, entendemos que en este caso estaríamos hablando de Chrome OS o de Windows. Y todo ello sin tener que estar cargando controladores y drivers adicionales, sino como se suele decir habitualmente, en un proceso totalmente “Plug & Play” la idea sería la de poder ofrecer un modo de funcionamiento USB adicional a los ya existentes en los móviles Android.

Como sabéis, cuando se trata de conectar el móvil mediante un cable USB a un PC las opciones suelen ser las de transferir archivos o la de carga de la batería. Ahora solo bastaría elegir usar el móvil como webcam para que automáticamente Windows, pueda detectar que se ha conectado una webcam al PC. Esto sin duda podría simplificar al máximo la conversión de nuestros viejos móviles, o incluso el habitual si lo llevamos encima, en una webcam. Algo que desde luego en los tiempos de la pandemia nos habría venido genial. Pero como se suele decir, más vale tarde que nunca.

De momento no se sabe nada acerca de cuándo podría convertirse en una realidad esta función en los móviles Android. Pero no sería extraño que Android 14 pueda convertirse en la primera versión que nos ofrezca esta posibilidad. No sería raro que Google pudiera avanzar algo de esta funcionalidad en el I/O que se celebrará casi con toda seguridad en el mes de mayo en Mountain View. No parece nada descabellado, y apareciendo ya en el código fuente de Android, no debería llevar demasiado tiempo a Google introducir esta función en la siguiente versión del sistema operativo móvil.