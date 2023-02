Lenovo lanza el monitor de 27” con Android más completo que puedas imaginar

Hay monitores, y luego están los ThinkSmart View de Lenovo, que sin duda son los más completos que podemos encontrar en el mercado, tanto en el lado profesional como en el más recreativo. Ahora la firma acaba de lanzar un nuevo modelo, el ThinkSmart View Plus, que nos ofrece no solo un gran tamaño, sino una serie de funciones poco habituales en los monitores de nuestros ordenadores. Y mucho menos si tenemos en cuenta el precio que tiene este modelo, que también está por encima de como se puedan ofrecer otros. Pero desde luego sus funciones son de lo más completas.

El monitor total para tu escritorio

Este monitor ha sido diseñado para ser utilizado sobre todo con aplicaciones como Microsoft Teams, que están orientadas a celebrar reuniones multitudinarias, para lo cual necesitamos un equipo multimedia a la altura. Por esa razón este monitor es tan completo y nos ofrece tantas funcionalidades, para que sobre todo en el entorno profesional contemos con todas las herramientas a nuestro alcance para celebrar las reuniones como si estuviéramos físicamente con los asistentes.

ThinkSmart View de Lenovo | Lenovo

Estamos hablando de un monitor que en sus 27 pulgadas puede mostrar imágenes con resolución Full HD. Y ya podemos considerar que es un monitor potente, teniendo en cuenta que está alimentado por un procesador de Qualcomm, el QCS8250. Este monitor integra nada menos que una cámara de vídeo 4K, por lo que los demás participantes de las reuniones nos van a ver con una calidad espectacular, sin precedentes. Para mejorar no solo la imagen, sino también el sonido, este monitor cuenta con nada menos que cuatro micrófonos.

Pero aquí no acaban las características sorprendentes, porque cuenta con toda una barra de sonido extraíble, que por tanto no solo podemos utilizar con el monitor, sino que nos podemos llevar allá donde queramos de manera cómoda, como si fuera un altavoz portátil. Pero además hay otros aspectos interesantes, como una conectividad especialmente completa. Que incluye un conector HDMI DisplayPort, así como dos USB tipo A, otro USB tipo C, o un conector de auriculares minijack, de 3,5mm.

Un aspecto que nos parece especialmente interesante es que cuenta con conectividad Wifi 6 ultra rápida, algo que desde luego no es habitual cuando hablamos de monitores. Y es que aquí viene lo realmente diferente a cualquier otro monitor que puedas encontrar en el mercado, y que le da sentido a esa conectividad. Y es que cuenta con Android como sistema operativo, por lo que en realidad es un monitor autónomo, que podemos utilizar sin la necesidad de conectarlo a un PC, aunque a él sí que podemos conectar otros periféricos, como por ejemplo teclados y ratones.

Por eso viene con Microsoft Teams integrado para poder utilizar todo su poderío visual y de sonido en las reuniones. Pero entendemos que tampoco habrá problema en utilizarlo cuando se trata de hacerlo con la suite de programas de Google, como por ejemplo con Meet, que es la competencia directa de Teams, o también con el propio Zoom. Su precio supera holgadamene los 2.000 euros.