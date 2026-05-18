Las Ray-Ban de Meta con pantalla estrenan escritura por gestos en apps como WhatsApp

Meta sigue actualizando sus gafas inteligentes, y por supuesto también su modelo más avanzado, como las que cuentan con una pantalla integrada en una de sus lentes. Este modelo no solo destaca por esa pantalla, sino por un original método de control, que permite moverse por las gafas con unos gestos que parecen magia pura. Ahora a esos gestos se añaden nuevas funciones, esenciales para sacarles más partido a estas gafas. Es una nueva actualización que es bastante trascendente por lo que nos va a permitir hacer.

Neural Handwriting llega a las Meta

Esta es la funcionalidad que están estrenando las gafas de Meta, y como su propio nombre indica, nos permite escribir mediante el control neuronal que ya se ha convertido en uno de los aspectos clave de estas gafas. Como sabéis, ese control neuronal permite ejecutar comandos en las gafas con solo pensarlo. Pero en este caso, son nuestros dedos los que van a escribir sobre su pantalla de manera totalmente intuitiva.

Este Neural Handwriting funciona tanto en la versión de iOS como en la de Android, y de momento está disponible en las apps más importantes de comunicación de estas gafas, como son Instagram, WhatsApp o Messenger de Facebook. Así como para las notificaciones que llegan del teléfono a la pantalla de las gafas. Con la Neural Band colocada, las gafas pueden reconocer lo que quieren escribir nuestros dedos al moverlos sobre cualquier superficie, por ejemplo, una mesa.

Solo tenemos que escribir cada letra para que estas se vean traducidas a la pantalla de las gafas. No sabemos si será algo cómodo y eficiente para escribir, pero sin duda alguna ofrece una manera más natural de escritura sobre superficies reales y usando simplemente nuestros dedos, seguro que es un método apasionante. Junto con esta gran novedad, llega otra bastante importante, y que seguro va a dar mucho juego en el futuro.

Ya que nos permite grabar la pantalla, por tanto, vamos a poder no solo grabar lo que obviamente graba la cámara, sino la propia interfaz de las gafas en acción. Incluso integra el audio del micrófono, por lo que tendremos una visión completa de lo que está pasando alrededor de las gafas. En esta actualización también se han añadido indicaciones para llegar a nuestro destino a pie, tanto en Estados Unidos como en ciudades europeas como París, Londres o Roma.

Con estas gafas ahora vamos a poder participar también en las videollamadas grupales, mejor interacción con los Reels de Instagram, los mensajes directos, mientras que ahora tenemos widgets de cumpleaños en Facebook para estas gafas. Y por último, algo interesante, terceros desarrolladores ya pueden adaptar sus apps para que se puedan utilizar en las gafas. Esto quiere decir que seguramente en los próximos meses se van a multiplicar las apps disponibles en las gafas. Todo gracias a la actualización 125 de estas gafas inteligentes.