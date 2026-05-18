Cómo elegir los auriculares perfectos para cada ocasión

La variedad de modelos y diseños de auriculares es muy amplia, pero no siempre nuestros auriculares se adaptan a nuestras necesidades en cada momento, por lo que tenemos que tener en cuenta cuales son los que necesitamos dependiendo de donde nos encontremos y la actividad que estemos realizando.

Un auricular para cada escenario

La elección de unos auriculares va más allá del diseño o la marca, tan importante como esto es el uso que vamos a hacer de ellos e incluso de donde y que estamos haciendo. A continuación, te contamos qué tipo de auricular usar en cada ocasión.

JBL Tour One M3 | jbl

Uno de los tipos de auriculares más populares son los de diadema, estos son muy recomendados para los que no quieren perderse ni un detalle de su lista de reproducción, Gracias a sus grandes controladores y la cancelación de ruido son ideales para una tener una experiencia inmersiva. Un claro ejemplo de ello son los JTL Tour One M3. Los cuales nos proporcionan un sonido expansivo y una cancelación de ruido. Además, su estuche inteligente permite conectarlos a cualquier fuente de audio. Aunque por el contrario sus almohadillas pueden darnos calor en verano. Son ideales para viajes largo o sesiones de uso intenso, donde necesitamos concentración absoluta y fidelidad sonora.

Huawei FreeClip 2 | Huawei

Para los que no les puede faltar su música preferida cuando salen a correr o en gimnasio, los auriculares sin cables con diseño de clip son una de las mejores opciones. Estos se sujetan firmemente al cartílago de la oreja impidiendo que se caigan por mucho que saltes o te muevas. Además de no sentir la presión en el interior del oído o la sensación de tener el oído taponado. Un buen ejemplo de este tipo de auricular son los Huawei FreeClip 2.

Creative Aurvana Ace 3 | Creative

Cuando lo que buscamos es la discreción y la ligereza, así como la comodidad de uso, lo más recomendable son los clásicos “de botón” (in-ear). Un claro ejemplo son los Aurvana Ace 3, los cuales ofrecen un sonido cristalino, al mismo tiempo puedes llevarlos todo el día sin fatiga. Unos auriculares todoterreno que puedes usar tanto en los trayectos cortos como en cualquier actividad del día a día.

HAYLOU PurFree. Auriculares de Conducción | HAYLOU

Por último, los auriculares de conducción ósea, son ideales cuando no queremos aislarnos cuando escuchamos música, estos transmiten el sonido a través de los huecos como los Haylou PurFee. Ideales para escuchar música o un podcast cuando paseas, corres o haces ciclismo sin perderte nada de lo que te rodea. Lo que los hace muy seguros en ambientes al aire libre donde debemos estar atentos.