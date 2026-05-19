El Motorola Edge 2026 se deja ver en varias imágenes, ¿hay novedades?

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Motorola sigue adelante con el desarrollo de nuevos dispositivos para su gama media, que sin duda es donde se siente más cómoda desde hace años, aunque su negocio premium no ha dejado de crecer. En esta ocasión es el turno del Motorola Edge, un modelo que es el referente de esta gama en el fabricante, y que se ha asomado para mostrarnos su aspecto. Un móvil que sigue el aspecto visual de sus predecesores, pero que, como vamos a ver ahora, introduce algunas novedades interesantes.

¿Cómo es el nuevo Motorola Edge 2026?

Todo ha salido a la luz gracias a unos render filtrados por el medio Digital Citizen, que nos muestra el Motorola Edge 2026 en un elegante acabado de color verde oliva con un matiz dorado. Una de las grandes novedades que nos arrojan estas imágenes la podemos apreciar en su pantalla, porque esta se diferencia de la de sus predecesores en un aspecto clave. Y es que esta ahora es totalmente plana, mientras que la de anteriores models era curva, un rasgo que habitualmente se asociaba con dispositivos de alta gama, ahora parece un modelo con un aspecto más práctico.

También hay otra novedad, en este caso sí que más propia de un modelo Premium, como son los biseles de pantalla, que son mucho más delgados que los de sus predecesores. En cuanto al diseño del módulo de cámara, sigue la línea de Motorola en los últimos años, con un gran módulo cuadrado, que en este caso cuenta con tres sensores, mientras que en la cuarta lente se integra el flash LED.

El sensor principal de esta cámara sería un Sony LYTIA, mientras que también tendríamos un teleobjetivo con Super Zoom, imaginamos para ofrecernos un poder de magnificación de 2x o 3x. Sobre sus características, no se ha filtrado nada en absoluto, pero podemos dar un repaso a las de su predecesor para especular dónde podría haber mejoras.

Este contaba con una pantalla de 6,7 pulgadas, con esos bordes curvados, y con tecnología P-OLED, así como resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador era un MediaTek Dimensity 7400 Ultra, no nos extrañaría que este año tengamos un 8500 Ultra, sería un salto de calidad notable, desde luego.

Respecto de la cámara de fotos, no creemos que haya cambios, ya que el pasado año contaba con dos sensores de 50 megapíxeles, uno de ellos ultra gran angular, así como uno de 1 10 megapíxeles telefoto con Zoom de 3x. Otra cosa es que ese sensor principal pase a ser un nuevo LYTIA de Sony, eso sí sería una interesante mejora. Delante de la cámara de fotos tendrá un sensor de 50 megapíxeles para hacer selfies, no esperamos novedades en este sentido.

Por último, la batería sí que podría crecer en esta nueva generación, porque el modelo actual cuenta con una de 5200 mAh, no sería de extrañar un salto a los 6000mAh o incluso 6500 mAh con una batería de silicio-carbono, no es para nada descabellado. Eso sí, llegará con Android 16 y probablemente todo el nuevo ecosistema de IA de Motorola, que conocemos como Qira.