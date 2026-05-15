Dreame lanza un ventilador sin aspas e inteligente que se adapta a la temperatura ambiente

Empiezan a apretar las temperaturas, y muchos comenzamos a anticiparnos a ellas con la última tecnología de refrigeración. Eso sí, no se trata de ir directos a un aire acondicionado, porque en los últimos años la tecnología ha evolucionado tanto que un simple ventilador, con la tecnología adecuada, puede hacer maravillas para salvarnos del calor sofocante. La firma Dreame ha lanzado ahora un nuevo ventilador, en este caso sin aspas, que ofrece una brisa fresca cuando más se necesita.

Una obra de diseño para refrescar nuestro hogar

El fabricante se ha cuidado mucho de lanzar un nuevo ventilador que sin duda alguna destaca por diferentes aspectos, pero sobre todo por una presencia única, que lo hace perfecto para complementar hasta la estancia más sofisticada de nuestro hogar. El nuevo Dreame MF10 se caracteriza por una estructura que prescinde de las aspas tradicionales. Gracias a ello se genera un flujo de aire constante y suave.

Dreame MF10 | Dreame

Un ventilador que, gracias a su tecnología de última generación, nos ofrece un funcionamiento ultrasilencioso, perfecto para utilizar mientras dormimos, para que no nos altere lo más mínimo nuestros ritmos. Para enfriar la habitación y reducir su temperatura lo más posible, este nuevo ventilador de Dreame cuenta con la tecnología GyroWing.

Esta permite que el dispositivo ofrezca un flujo de aire espacial muy extenso, hasta alcanzar un ángulo de 270°, y que facilita que la brisa se distribuya de manera extensa por toda la habitación. Además, el sistema AirBoost multiplica por 16 el caudal de aire emitido por el ventilador, ideal para esos momentos en los que es necesaria mucha más potencia de ventilación.

Y una función muy interesante, y que demuestra que se trata de un dispositivo inteligente, es que integra la tecnología TemSync, que básicamente ajusta la potencia e intensidad del aire que expulsa el ventilador a la temperatura real de la habitación. De esta manera no tenemos que tocar el ventilador para que, mientras dormimos, su acción se adapte a la temperatura real que hace en cada momento, y así no encontrarnos con un chorro de aire exagerado cuando la temperatura no lo exige.

Además, el aire se expulsa más limpio de este ventilador, ya que incorpora un filtro principal desmontable que permite que el aire expulsado sea más limpio y saludable. Eso sí, es un ventilador de alta gama, que por tanto tiene un precio a la altura, ya que se ha puesto a la venta en España por 259 euros. Está disponible en tiendas como Amazon y en grandes superficies.