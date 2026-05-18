La nueva cámara de EZVIZ también es una pantalla inteligente para hacer videollamadas

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En el mercado del IOT actual las categorías de producto son bastante férreas, y no suelen mezclarse fácilmente, los factores de forma son muy conservadores, y pocas veces se mezclan. Pero en esta ocasión EZVIZ ha hecho precisamente eso, nos brinda una cámara de seguridad o Wifi que además se desdobla como una pantalla desde la que hacer videollamadas con esas personas que nos importan, y todo ello con un formato que se integra perfectamente en nuestro hogar.

Precio y disponibilidad de la nueva EZVIZ S10

Se ha puesto a la venta en España por 149 euros, estando disponible en grandes superficies, además de en tiendas como Amazon.

Una cámara diferente y con muchos propósitos

Sin duda es el gran rasgo diferencial de esta cámara, su vocación multipropósito, no se limita a grabar lo que ocurre delante de ella, sino que utiliza esa cámara y sus sensores con el propósito de comunicarnos también. Permite hacer videollamadas bidireccionales, lo que garantiza audio desde las dos partes e interacción en tiempo real.

Nueva cámara EZVIZ S10 | EZVIZ

Para ellas cuenta con una pantalla integrada de 4 pulgadas, que ofrece una resolución 2K+, así como tecnología WDR que mejora el contraste de los detalles con una luz de fondo. También integra un botón de llamada físico, para comenzar rápidamente a hablar. El ángulo de visión es de 340 grados en horizontal y 37 grados en vertical, por lo que vamos a poder ver a muchos interlocutores delante de nosotros gracias a ese gran alcance.

Cuenta con un sistema de visión nocturna por infrarrojos que alcanza hasta 10 metros de distancia y tecnología de seguimiento inteligente, que mantiene siempre el foco en las personas que se mueven por la habitación. Y por supuesto es una cámara que detecta movimiento y nos alerta de ello. Para ello usa la inteligencia artificial, pudiendo distinguir de manera precisa entre siluetas humanas y mascotas, e incluso es capaz de reaccionar ante estímulos auditivos, identificando ruidos fuertes o el llanto de un bebé.

También puede utilizarse de marco de fotos o altavoz Bluetooth, por lo que literalmente lo tiene todo para nuestro hogar. En el ámbito del diseño, este es vertical, por lo que está diseñada para mantener las videollamadas en este formato, y también para mostrar las fotos del marco. En general, se integra muy bien en cualquier estancia de la casa, y su acabado negro le da un toque bastante sobrio y elegante.

Además, la trasera está acabada en materiales textiles, lo que le da un aspecto más moderno fresco. La cámara se ubica en la parte superior. Esa gran visión de 340 grados no es posible por su lente, sino porque puede girar todos estos grados, vamos, prácticamente puede darse la vuelta sobre sí misma gracias a su movimiento motorizado.