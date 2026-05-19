Sanidad considera muy bajo el riesgo de ébola en España y en viajeros a zonas afectadas

La Dirección General de Salud Pública actualizó ayer el informe sobre el brote publicado ayer, en el que ya calificaba como muy bajo el riesgo de transmisión, aunque desaconsejaba viajar a las zonas afectadas.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) "está evaluando la situación diariamente" tras el brote del virus Bundibugyo ebolavirus en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, que ha llevado al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la "emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)".

Salud Pública recuerda que, a 16 de mayo, se han notificado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos en la provincia de Ituri (RDC), en al menos tres zonas sanitarias: Bunia, Rwampara y Mongbwalu. Al menos cuatro de los fallecidos son profesionales sanitarios. La mayoría de los casos sospechosos corresponde a personas de entre 20 y 39 años y el 60% son mujeres.

En Uganda, se han confirmado dos casos en Kampala en personas procedentes de la RDC, uno de los cuales ha fallecido.

En este contexto, Salud Pública subraya: "La probabilidad de exposición e infección para los españoles que viajen o residan en las zonas afectadas es muy baja. Si se detectasen casos importados en España, la probabilidad de transmisión secundaria en nuestro país se considera muy baja, ya que se dispone de la capacidad diagnóstica adecuada para detectar casos de manera precoz y aplicar las medidas de control pertinentes".

Red de atención de enfermedades infecciosas

Además, señala que "España dispone de una red de hospitales para la atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo (Red Uatan), con capacidad estructural, funcional y profesionales formados para garantizar el tratamiento y la gestión de riesgos asociados a casos importados o a repatriaciones esporádicas".

También indica que "para las personas desplazadas en las zonas afectadas por organizaciones que realizan tareas de emergencia sanitaria existe un procedimiento de seguimiento al regresar de áreas con brotes activos de fiebres virales hemorrágicas".

Aunque no hay vuelos directos entre España y estos países, Sanidad recomienda a quienes tengan previsto viajar a las zonas afectadas consultar previamente con un Centro de Vacunación Internacional, donde recibirán indicaciones específicas.

Por último, advierte: "Las personas que regresen de zonas afectadas deben permanecer atentas a su estado de salud durante los 21 días siguientes" y, si presentan síntomas compatibles, "deben aislarse de inmediato y contactar con el teléfono de emergencias 112, informando de la sintomatología y del viaje reciente".

Sanidad concluye que, en este caso, "no deben acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso".