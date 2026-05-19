El Apple Watch Ultra 4 se habría rediseñado por completo

No cabe duda de que, como otros tantos dispositivos de Apple, el Apple Watch Ultra ha marcado tendencia en el mercado entre sus principales competidores. Y no contentos con ello, ahora parece que van a cambiar de arriba a abajo uno de sus grandes éxitos, y no con algunos cambios puntuales, sino realmente trascendentes para el futuro de la gama de relojes de los de Cupertino. Las informaciones que conocemos ahora apuntan a, literalmente, un rediseño completo, y eso son palabras mayores, desde luego.

¿Qué podemos esperar de esa revolución?

Recordemos que el modelo original de esta joven gama se lanzó en 2022, y desde entonces, el diseño externo ha sido el mismo. Algo lógico porque sabemos que ha impactado en sus competidores, que han lanzado muchas alternativas de todo tipo con un diseño inspirado en ese gran botón lateral combinado con la corona digital.

Pues bien, la fuente, Digitimes, acostumbrada a desvelar muchas características de multitud de dispositivos antes de que lleguen al mercado, no ha explicado en sí cómo va a ser el Apple Watch Ultra 4, sino que asegura que será completamente rediseñado. Además, ha asegurado que contará con grandes mejoras en las funciones de detección de todo tipo de eventos alrededor del reloj.

Todo esto tendría que ver con la implementación de nuevos sensores, fabricados por Taiwan Asia Semiconductor, que según la fuente están preparando ya la logística para recibir grandes pedidos de un gran volumen para el mes de julio, seguramente de cara al lanzamiento de esta nueva generación el próximo mes de septiembre.

Sobre cómo podría ser ese nuevo Apple Watch Ultra 4, solo nos queda imaginar, y pensar en lo que ofrece la tercera generación, para darle más sentido a los futuros cambios. La tercera generación del Apple Watch Ultra tiene una caja de 49 mm fabricada en titanio de grado 5, donde los marcos se han reducido un 24%.

Además tiene la pantalla más grande de la historia del Apple Watch. Esta tiene tecnología LTPO3 y Wide-Angle OLED que mejora drásticamente la visibilidad y el brillo cuando miramos el reloj de reojo o en ángulos complicados. Hay Pantalla Siempre Activa a 1 Hz, que, a diferencia de las generaciones anteriores, que bajaban a un refresco de un minuto al atenuarse, el Ultra 3 es capaz de actualizarse una vez por segundo. Esto permite ver el segundero avanzar en tiempo real o el cronómetro correr sin necesidad de girar la muñeca.

Así que saber qué es lo que puede mejorar este modelo es difícil. Nos resistimos a pensar que haya un cambio radical en el diseño, porque precisamente es la mayor seña de identidad de este reloj, y de hecho es la referencia para otros muchos fabricantes, por lo que no tendría sentido cambiarlo, como no se ha hecho en los modelos tradicionales. Por tanto, nos queda esperar un cambio de arriba a abajo en el hardware.

Eso implica nuevos sensores, nuevas métricas de salud, seguramente alguna revolucionaria, y en definitiva, una gran cantidad de novedades que irán más allá del software, y que tendrán en los propios componentes el mayor factor de innovación.