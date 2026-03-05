Rewing, la nueva herramienta de Opera para viajar en el tiempo en Internet

Han pasado ya treinta años desde el lanzamiento del navegador noruego Opera. Han sido muchas las cosas que han acontecido durante este tiempo y, para celebrar este momento, han decidido hacer una retrospectiva con el lanzamiento de Opera Web Rewind. A continuación, te contamos en qué consiste.

Un viaje en el tiempo desde la barra espaciadora

Desde 1996, el navegador noruego ha sido la elección de muchos usuarios, por encima de las opciones preestablecidas. Y para celebrar esta fecha ha decidido hacer una pausa reflexiva. El sonido de un módem o de un correo entrante les evoca un tiempo pasado. Algo que han querido rememorar y recordar desde Opera, y que podamos ver y recordar cómo era la web antes de los algoritmos predictivos.

Así es Rewind | Opera

Al contrario de lo que podamos pensar, no se trata de un repositorio estático; a través de web-rewind.com accedemos a una experiencia que, aunque su alma es de los 90, está diseñada para ser interactiva y moverse a la velocidad de la era moderna. Donde solo tenemos que mantener la barra espaciadora pulsada para comenzar el viaje en el tiempo.

El viaje nos ofrece una visión completa desde los inicios en los diseños basados únicamente en HTML, pasando por la edad dorada de las redes sociales, hasta llegar al presente en el que la inteligencia artificial es el centro de todo. Tal y como lo ha expresado el vicepresidente senior de Opera, Jan Standal, "Queremos celebrar los memes, los avances e incluso las curiosidades que han convertido a la web en lo que es hoy".

Su principal objetivo es el de conectar lo trivial con lo transcendental, un entorno en el que encontramos todo tipo de contenido, desde lo más banal con videos de gatos a importantes investigaciones científicas. Además, desde Opera invitan al usuario a celebrar esta dualidad con un concurso. Para participar, solo tenemos que compartir alguno de nuestros recuerdos digitales, ya sea a través de videos, capturas o anécdotas. Se podrá participar hasta el 27 de marzo de 2026.

Entre los participantes, elegirán las tres mejores aportaciones que obtendrán como premio, la visita al lugar en el que, a principios de los noventa, Sir Tim Berners-Lee creó la World Wide Web. Una vista al CERN, centro de investigación en el que no solo nació la web, sino que es el epicentro de la física mundial y en el que se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones.

Los avances tecnológicos suceden a gran velocidad, lo que genera que se olviden rápidamente los hitos conseguidos con anterioridad. Esta plataforma pretende no solo hacernos recordar, sino preservar la cultura digital. Algo que han querido celebrar desde Opera, además de haber sobrevivido durante 30 años en unos de los campos más competitivos en la industria del software.