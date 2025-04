La función que debe tener tu próximo robot aspirador para olvidarte por completo de su mantenimiento

La evolución en los últimos años de los robots de limpieza ha sido algo sorprendente. Ya no solo recorren las habitaciones aspirando la suciedad, sino que friegan en suelo, sin chocarse con nada. Ahora además pueden hacerlo de forma totalmente autónoma sin que tengamos siguiera que de cargar y descargar los tanques de agua.

Limpia, friega y da esplendor, olvidándote de todo durante meses

Cuando hace años nos contaban que tendríamos un robot que recorrería nuestra casa de forma autónoma pasando la aspiradora nos parecía cosa de magia. Aquellos primeros modelos recorrían la estancia y cambiaban de dirección al toparse con una pared y objeto que impedían su avance. Con la incorporación de los sensores LIDAR, son capaces de hacerlo al mismo tiempo que esquivan cualquier obstáculo en su camino. Pero ya no solo aspiran, sino que friegan el suelo al mismo tiempo. Para ello, algunos modelos incorporan en su base de carga unos tanques, para el agua limpia y el agua sucia, que debemos cambiar a menudo.

Así funciona la nueva la Dreame X50 Master Robot Aspirador. | Dreame

Los fabricantes de estos robots inteligentes han dado un paso más para garantizar su autonomía, gracias a sus sistemas de auto llenado y vaciado, podemos mantener los suelos de nuestra casa, en perfecto estado de limpieza, sin preocuparnos por casi nada. Por poner un ejemplo reciente, la Dreame X50 Master y su estación de carga tiene un tamaño mucho más reducido que en otros modelos, ya que no dispone de contenedores, solo la bolsa para los residuos de la aspiración. Esta se conecta directamente a una fuente de suministro de agua, y le debemos garantizar el desagüe, para lo que tenemos varias opciones.

La instalación de tuberías | Dreame

Una de las ventajas es que todo lo que necesitamos para su instalación se puede encontrar en la caja. Una vez que encuentras el lugar más conveniente, el cual debe estar cerca de un grifo que suministre agua y un lugar donde desaguar. Simplemente con la ayuda de una llave inglesa, un manómetro y algo de maña se puede completar la instalación de este modelo y otros similares.

Estos robots adaptan la instalación a usuarios con los mínimos conocimientos de fontanería, ya que incluye un sistema de anclado mediante clip de las cañerías. Esto permite el llenado y vaciado automático del robot, sin que tengamos que intervenir en ningún momento. Al estar conectado, carga el agua necesaria en el momento de la limpieza y una vez concluida, evacúa el agua sucia por el desagüe, por lo que no tenemos que preocuparnos por nada más.

Lo que permite seguir con la limpieza diaria, aunque no nos encontremos en casa. Incluso durante largos periodos de tiempo como las vacaciones, en las que pasamos varios días e incluso semanas fuera de ella. Programando las sesiones de limpieza de forma automática y periódica, tendremos nuestra casa limpia en todo momento. En el caso de los robots con tanques, debemos limitar la limpieza a la capacidad de estos, ya que una vez agotada el contenido del tanque del agua limpia solo podremos realizar trabajos de aspirado, algo que puede ocurrir cada dos o tres días, según la intensidad de los lavados.

Esta no es la única aspiradora que cuenta con esta función, pero no hay muchas más, poco a poco es de esperar que sea una característica cada vez más presente, no solo en la gama alta. Por eso, antes de decidirte por un nuevo robot aspirador, comprueba si puede ofrecerte un mantenimiento mínimo como en los robots de este segmento más avanzado.