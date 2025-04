He activado MiDNI en el móvil en apenas cinco minutos, este es el método más sencillo

Sin duda alguna esta semana el nuevo DNI digital se ha convertido en la estrella mediática, en lo que a tecnología se refiere, porque sí, hay vida más allá de los aranceles de Trump. Y como es lógico, el interés de los ciudadanos por hacerse con este nuevo método de identificación digital ha crecido como la espuma. Algo que ha provocado cierta saturación en los servidores que deben gestionar la activación de este nuevo documento. Pues bien, si tienes la posibilidad de hacerlo, porque no todas las ciudades y pueblos lo tienen a mano, acude a una comisaría para resolver el trámite en apenas 5 minutos, o menos.

Registra tu DNI digital en los nuevos PAD

Los PAD son Puntos de Actualización de Documentos que se encuentran disponibles en las comisarías de la Policía Nacional. A lo largo de este año estarán presentes en hasta 300 municipios de toda España, y sin duda son el método más rápido para contar con este nuevo DNI virtual. Como sabéis, este documento lo podemos llevar en el móvil gracias a la app MiDNI que tenemos disponible tanto en Android como en iOS.

Pero para poder usarlo, antes debemos registrar nuestro documento digitalmente, ya sea a través de la web habilitada para ello, como desde uno de estos PAD que hay en las comisarías de Policía Nacional. Pues bien, estos días se están reportando muchos problemas con el primer método. Y personalmente, he tardado menos de cinco minutos haciéndolo en un PAD. Aunque no todos son compatibles. De la Comisaría que visité, dos de los tres PAD eran compatibles con esta funcionalidad de registrar el DNI.

Se trata de los más modernos, de color azul marino, que vemos en el mensaje de X adjunto, y no de los clásicos PAD grises y naranjas, este es un matiz importante a la hora de hacer la gestión. Y más relevante todavía, para asegurarte de que el PAD puede registrarte el DNI, debes buscar la opción que te adjuntamos en la captura, llamada DNI en el móvil, que como decimos, en los PAD más antiguos no está disponible.

La función para activar el DNI en el móvil de los PAD | Jorge Sanz Ferández / TecnoXplora

Si tienes los certificados de tu DNI al día, esta activación no te llevará más de un minuto o dos, ya que tendrás que verificar tu identidad con la contraseña del DNI, generar una nueva para el virtual, y finalmente introducir un código que recibirás por SMS, pero el proceso es rápido, como decimos, cuestión de uno o dos minutos. A partir de ahí, queda registrado el DNI, y en la app desde el smartphone, el alta de nuestro DNI también se completa en apenas un minuto, delante del PAD si lo deseas.

Si no tienes los certificados al día, no pasa nada, porque en el mismo PAD puedes renovarlos al instante, esto puede tardar como mucho tres o cuatro minutos. Como veis, si tenéis la posibilidad de hacerlo, acercarse al PAD de vuestro municipio es el método más rápido y fiable de registrar el DNI para poder tenerlo de forma virtual en el smartphone. Obviamente si no tenéis cerca un PAD habrá que conformarse y esperar a que los servidores se normalicen. Y recuerda, para este caso necesitarás un lector de DNI.