Fuentes para disfrutar de agua fresca a cualquier hora del día

Aunque el verano está a punto de llegar a su fin, aún quedan días en los que el calor aprieta, por lo que siempre es esencial disponer de una fuente de agua fresca. Sobre todo, si es para nuestro hogar, donde lo más recomendable es que sean de bajo costo y de tamaño compacto.

Fuentes domésticas para el hogar

Lo que mejor quita la sed en los días de calor es el agua fresca, beber con frecuencia es lo que nos mantendrá hidratados durante todo el día. Algo que podemos tener en casa sin que nos ocupe mucho. Si estás pensando en poner en casa un dispensador de agua fresca tienes varias alternativas, aquí te presentamos tres modelos destacados.

Dispensador de agua Jocca | Jocca

Comenzamos con el Jocca, un dispensador con depósito con capacidad hasta de 7 litros, con el que siempre tendrás agua fría sin contar con botellas ni garrafas. Ideal para usarlo en casa en cualquier espacio, ya que es fácil de transportar. Cualquiera de los usuarios puede hacer uso de este sistema, ya que está recomendado para todas las edades. Tan sencillo como presionar el botón y esperar unos segundos a que se llene el vaso. La temperatura del agua oscila entre los 10 y los 15 grados, y además incluye una bandeja en la que recogen las gotas del sobrante, que además es extraíble. Fácil de rellenar y mantener limpias, su precio es de 59 euros.

Fuente de agua Orbegozo | Orbegozo

Otra muy buena elección es el modelo del que dispone Orbegozo, y el DA 5525 puede ser una gran adquisición, el cual cuenta con motor de 65 w, con el que nos garantiza que tendremos agua fría durante todo el día. Dispone de depósito con capacidad de 7 litros con el que tendremos agua a temperatura ambiente y fría. Este modelo cuenta con indicadores de encendido y agua fría y su precio es de 69 euros.

Dispensador de agua Lumi | Lumi

Finalmente, el Lumi WC0115, un modelo que además cuenta con sistema de filtrado. Se trata de un modelo de encimera el cual cuenta con depósito con capacidad de 8,5 litros. Incluye cartucho filtrante con el que reducir las impurezas como microplásticos, cloro, salitre, herbicidas, pesticidas, plomo y metales pesados. Con una caducidad de 30 días, transcurrido dicho tiempo, tendremos que sustituirlo. Con lo que conseguimos mejorar el sabor del agua. Su precio es de 85 euros.

Por lo que ya no tenemos excusas para no tener agua fresca fuera de la nevera a nuestra disposición. Además, dependiendo de donde nos encontremos y las características del agua será más o menos necesario, filtrar esta. ya que en algunas regiones la calidad del agua es tal que no es necesario someterla a ningún proceso. De esta forma ganamos espacio en la nevera y evitamos consumir agua embotellada con el gasto que supone en los hogares y la cantidad de desechos que se producen. De forma que no solo disfrutaremos de agua fresca, sino que además estamos contribuyendo al cuidado del planeta reduciendo los residuos y el consumo de plásticos.