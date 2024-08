¿Agua en el conector USB C de tu iPhone? Así puedes retirarla de forma segura

Para mitigar el calor lo mejor es un baño en la piscina, además de podemos aprovechar el momento para sacar las mejores instantáneas mientras nadamos o debajo del agua. Pero esto puede acarrear algún que otro problema. Si no puedes recargar tu iPhone tras estas inmersiones, te contamos cómo solucionarlo.

Elimina el agua del puerto de carga de tu iPhone

Aunque no todos los modelos de iPhone son compatibles con sumergirlos en agua algunos de ellos cuentan con protección IP68 lo que permite sumergirlo en el agua hasta una profundidad de 1,5 metros por un tiempo que no debe exceder de una hora. Por lo que podremos usarlos en la piscina para inmortalizar nuestros mejores momentos bajo el líquido elemento, como si fuéramos la sirenita Aunque este tipo de prácticas pueden acarrearnos algún que otro inconveniente, muchos usuarios se han encontrado con un mensaje de alerta tras sumergir sus dispositivos. El mensaje en cuestión nos indica que no podemos realizar la carga de nuestros dispositivos porque “Líquido detectado en el conector USB-C”

Bolsa estanca | Guzack

La humedad o presencia de agua en el puerto de carga de nuestros iPhone, ya sea USB-C o Lightning puede ser un problema a la hora de conectar el cable de carga. Aunque su diseño estanco impide el paso del agua al interior debemos tener en cuenta de que el conector queda expuesto al líquido elemento durante las inmersiones. Por lo que después de estas es importante secar el dispositivo cuidadosamente y esperar a que este se seque por completo antes de intentar cargarlo de nuevo. De lo contrario nos encontraremos con el mensaje citado anteriormente.

Debemos proceder a limpiar el puerto de carga con utensilios homologados para esta tarea que no lo dañen, como puede ser el caso de productos de limpieza o el uso de aire comprimido. Para evitar esto en futuras ocasiones podemos optar por el uso de tapones con los que impedir el contacto del agua y la entrada de suciedad o arena en el puerto de carga, así como el uso de fundas estancas, que lo protegerán por completo.

Aunque puede que el problema aparezca, aunque no hayamos sumergido nuestro dispositivo, tendremos que buscar soluciones alternativas que van desde, volver a conectar el cable y si persiste el problema realizar comprobaciones con otros cables de carga y otros dispositivos. Con lo que descartamos otro tipo de problema. En el caso que continúe el problema debemos asegurarnos de que no se trata de un problema de software. Para lo cual en primer lugar reiniciamos el dispositivo y si no se soluciona debemos optar por comprobar las actualizaciones pendientes, y en tal caso llevarlas a cabo.

Si persiste el error, y ninguna de las alternativas son suficientes para darle solución, lo más recomendable es acudir al servicio técnico, para que determinen qué es lo que provoca el error y en tal caso llevar a cabo la reparación, sobre todo es conveniente si se encuentra aún en garantía.