Fiio lanza su primer reproductor de audio de alta resolución todo en uno

A quienes les gusta de verdad la música, disfrutar con ella a todas horas y siempre con la mejor calidad de sonido, el audio Hi-Res ha supuesto una auténtica revolución, ya que les permite escuchar la música en su estado original, tal y como el artista la concibió en el propio estudio. Pero para poder escucharla es necesario contar con un equipo adecuado, ya sea portátil, con un Walkman o similar, así como de sobremesa, con un receptor de red. Y por supuesto, hacen falta también unos auriculares específicos. Y en este mercado de la alta resolución de audio si hay una firma que se ha especializado, esa es la de Fiio. Que ahora lanza su primer reproductor todo en uno, o lo que es lo mismo, un receptor que otros muchos podrían identificar con el popular formato de la “minicadena”

Así es el nuevo Fiio R7

Estamos ante un reproductor de audio de alta resolución que desde la propia marca describen como un todo en uno. Y es que ofrece un formato ideal para colocarlo en nuestro escritorio, o en una estantería o mueble. Ha sido diseñado para que los apasionados de la música, esos audiófilos que siempre buscan la mejor calidad de reproducción, puedan disfrutar de su música en distintas situaciones, tanto en unos auriculares como a través de unos buenos altavoces. La factura técnica de este todo en uno sin duda es sobresaliente para ofrecer el mejor sonido posible.

Fiio R7 | Fiio

Para ello cuenta con el chipset ESS ES9068AS Sabre DAC de alto rendimiento y otro de amplificación de escritorio THX-788+ de alta potencia. Con ello podemos disfrutar de un sonido claro y potente en todas las situaciones. Integra un procesador Snapdragon 660, el mismo que podemos encontrar en un móvil de gama media, y cuenta con 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno. Aunque le sobran 44GB de almacenamiento para poder guardar nuestra música favorita, cuenta también con una ranura para tarjetas microSD.

Fiio R7 | Fiio

Y por supuesto cuenta con un DAC de calidad, como es el Q7, así como con amplificadores lineales, que hemos visto funcionar muy bien en otros dispositivos de la marca. Es capaz de decodificar DSD512 y MQA 8x, por lo que va más que sobrado en este aspecto. El aspecto compacto de este dispositivo no está reñido con una conectividad completa, tanto analógica como digital e inalámbrica. Tiene un puerto USB tipo C, otro tipo C, así como salidas de RCA duales, otra XLR de 3 pines, entradas y salidas ópticas o coaxiales, así como un puerto de red al que podemos conectar un cable con capacidad de hasta 100mb.

Además, nos ofrece conectividad Wifi de doble banda, así como la necesaria para poder conectarlo a un monitor externo. También es compatible con formatos como AirPlay, y cuando se trata de reproducir audio mediante Bluetooth, puede emitir en AAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC y LHDC. Aunque no se ha confirmado una fecha de lanzamiento, se espera para este mes de marzo en España. Se estrenará con un precio de 749,99 euros.