Sony lanza un nuevo Walkman con Android y una pantalla diminuta

Los reproductores portátiles de música parecen haber desaparecido desde la llegada de los smartphones. La realidad es que sobre el papel no hay razones para comprar un reproductor dedicado existiendo nuestros teléfonos. Pero no es así si eres un auténtico melómano, y buscas siempre contar con el mejor sonido posible. Por esa razón el Walkman sigue existiendo, aunque en una piel muy diferente de la que envolvía a los casetes hace décadas. Ahora el Walkman es como un smartphone ultra compacto que ofrece algo que no pueden darnos los teléfonos móviles comunes, un sonido analógico de calidad. Ahora Sony ha lanzado un nuevo modelo de sus Walkman, con un precio más o menos asequible si lo comparamos frente a otros de su gama.

Así es el nuevo Walkman Sony NW-A306

Sony ha lanzado numerosos Walkman en los últimos años, muchos de ellos con su propio sistema operativo, aunque las generaciones más recientes han adoptado Android como sistema operativo. Este nuevo modelo no tiene mucho de diferente en cuanto a diseño de sus predecesores, llamando la atención por lo pequeña de su pantalla, que es de solo 3,6 pulgadas. Esta es táctil y tiene una resolución HD, nada extraordinario, y es lógico, porque no pretende ser el componente clave. Es muy ligero, solo pesa 113 gramos, y cabe perfectamente en la palma de la mano.

El nuevo Walkman | Sony

Cuenta con numerosos botones físicos, para poder controlar la reproducción como en un Walkman tradicional, sin pantallas, solo con botones. Pero donde realmente destaca este Walkman es sin duda en el sonido, y por tanto en el hardware que es capaz de facilitarlo. Primero por su cuerpo de aluminio, que además es bastante rígido, justo para ofrecer una baja impedancia y sonido de calidad. Tiene un amplificador S-Master HX, que es compatible con formatos DSD nativos. Sus soldaduras contienen oro, por lo que el sonido mejora notablemente y ofrece una mayor amplitud.

También presume de un reloj dual, un condensador de película y un registro de sonido fino. Además del hardware, el sonido de este Walkman se ve beneficiado por un software de calidad y basado en la Inteligencia Artificial. Para ello utiliza Edge-AI, así como DSEE Ultimate, que son capaces de extraer lo mejor del sonido de los archivos comprimidos. Pero donde es realmente diferente este reproductor es a la hora de reproducir música de archivos sin pérdida de calidad.

Es capaz de ofrecernos una reproducción de calidad con archivos de calidad de CD, y mucho más, con rangos de frecuencia de muchos más altos. Y en general, con la música de calidad Hi-Res Audio, que cada vez está más presente en los servicios de streaming. En este caso incluso podemos disfrutar ya de sonido Hi-Res Audio Wireless, ofreciendo la calidad incluso cuando escuchamos la música en auriculares inalámbricos, gracias al códec LDAC. Este nuevo modelo llega con una mayor autonomía que sus predecesores, ofreciendo hasta 36 horas de reproducción de archivos FLAC de 44.1KHz. Además de Android, cuenta con conectividad Wifi, así como Bluetooth. En realidad, encontramos lo mismo que en cualquier smartphone de gama media, pero sin la posibilidad de hacer llamadas. Se pone a la venta este mismo mes en Europa por 400 euros.