El marco de fotos holográfico muestra tus fotos favoritas en tres dimensiones

Si hay una escena icónica de La Guerra de las Galaxias es esa en la que R2-D2 muestra a Luke SkyWalker y Obi Wan una reproducción holográfica con un mensaje de la Princesa Leia. Esto, hace 50 años era algo de auténtica ciencia ficción, y ahora lo es un poco menos. Ya que la tecnología holográfica ha evolucionado mucho. Pero es ahora cuando esta tecnología empieza a llegar poco a poco a nuestro día a día, con productos domésticos que la sacan partido, como el marco de fotos que conocemos hoy.

Así es Looking Glass Musubi, el marco holográfico

Este nos ofrece una tecnología completamente novedosa, que nos permite ver nuestras fotos de una manera totalmente diferente, con cuerpo y profundidad, generando una sensación de veracidad inédita en un marco de fotos tradicional. La gran diferencia técnica de este marco frente a otros reside en el panel Hololuminescent Display de 7 pulgadas. No estamos ante una pantalla convencional con un simple efecto de relieve.

Sino que Musubi es capaz de generar hasta cinco centímetros de profundidad. Esto permite que las imágenes parezcan flotar literalmente, con capas que se sitúan tanto por delante como por detrás de la superficie física del cristal. Y lo mejor es que es muy sencillo convertir nuestras fotos planas a otras que pueden visualizarse con esa profundidad de hasta cinco centímetros.

Porque a través de una aplicación de escritorio que utiliza modelos de aprendizaje automático, podemos transformar cualquier fotografía estándar o clips de vídeo de hasta 30 segundos en una escena volumétrica. El proceso se realiza de forma local en nuestro ordenador, sin depender de suscripciones ni de la nube. Esto sin duda facilita el uso del marco, para probar cuantas más fotos mejor para que sean mostradas ante nuestros ojos con una profundidad realista.

Su pantalla posee una densidad de píxeles de 167 ppi, y la tecnología de campo de luz hace que la nitidez sea suficiente, con sensaciones similares a resoluciones 4K en un formato más compacto. Si reproducimos vídeos, cuenta con un altavoz que le da contexto a estos. Cuenta con 8 GB de almacenamiento interno, lo que nos permite guardar hasta 1.000 momentos holográficos de forma nativa.

Para los usuarios más avanzados, brinda compatibilidad con Gaussian Splatting y plugins para Unity, Unreal Engine y Blender, lo que abre la puerta a creadores de contenido 3D profesionales. El marco se ha puesto a la venta en Kickstarter a través de una campaña de financiación desde 94 euros al cambio, más los gastos de envío. Los primeros envíos llegarán a sus compradores en el mes de junio de este año 2026.