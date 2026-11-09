El Oppo Pad Air 6 se filtra al completo antes de presentarse

Parece que en unos días vamos a tener nuevo evento de Oppo, en el que las estrellas serían la nueva serie Reno 17, que está lista para llegar al mercado chino. Y junto a ellos parece que vamos a conocer a una nueva generación de la tableta más liviana de la marca, que nos ofrecerá una serie de características que la permitirán competir con potentes oponentes como los iPad más compactos. Ahora muchas de esas características de la tableta de Oppo se están filtrando para hacernos una idea de lo que será capaz de ofrecernos.

Así será la Oppo Pad Air 6

Y es que de alguna forma la inminente Oppo Pad Air 6 es una tableta que se ha anunciado de manera oficial, ya que Oppo se ha preocupado de ponerla ya a la venta en forma de reserva antes de que se presente oficialmente. Eso es algo que ocurrirá de manera oficial el próximo 16 de noviembre, dentro de una semana precisamente, por lo que los asiáticos ya han desvelado prácticamente toda su ficha técnica para aquellos que la están reservando.

Gracias a esas informaciones sabemos que el Oppo Pad Air 6 llegará con una pantalla de tecnología LCD y diagonal de 12,1 pulgadas, que tiene una relación de aspecto de 7:5, así como una resolución de 2.800 x 1.980 píxeles. Otras características de la pantalla son una tasa de refresco variable que llega hasta los 120 Hz, mientras que el brillo pico que alcanza es de unos 900 nits, dentro de valores medios en este tipo de tabletas.

El panel de esta pantalla cubre el 98% del rango de color DCI-P3, así como el 100% del sRGB. De hecho, es capaz de mostrar hasta mil millones de colores, mientras que la tasa de refresco táctil llega hasta los 540 Hz. En términos de rendimiento, la tablet nos ofrece un buen desempeño gracias a un procesador MediaTek Dimensity 7360 Super, que es uno de los más potentes para la gama media por parte del fabricante chino, y que brinda también conectividad 5G.

Nos ofrece una memoria RAM de 8 GB o 12 GB, mientras que el almacenamiento disponible será de 128 GB o 256 GB. En términos de batería, contará con una bastante grande, con una capacidad de 10.050 mAh, que nos brinda una carga rápida de 33 W con la tecnología SuperVOOC de Oppo. La cámara de fotos, como suele ser habitual en las tabletas de este tipo, nos ofrece un sensor trasero de 8 megapíxeles y otro delantero de la misma resolución.

En el apartado multimedia nos ofrece cuatro altavoces y dos micrófonos, mientras que hay Wifi 6, biometría facial, GPS de alta precisión, así como un conector USB tipo C. Las dimensiones de esta tableta son de 266,01 x 192,77 x 6,89 mm, por lo que es bastante delgada, y tiene un peso de 603 gramos. Por supuesto, llega con ColorOS 17 sobre el sistema operativo Android 17, de momento no se conoce su precio, eso lo sabremos en el momento de su presentación oficial.