Xiaomi ha lanzado un cojín con calefacción y notificaciones inteligentes

Las sillas de oficina o para jugar son cada vez más sofisticadas y deben satisfacer a usuarios muy exigentes, por eso los fabricantes ofrecen cada vez productos más alineados con esas necesidades. En esta ocasión, ha sido Xiaomi la firma que ha optado por lanzar un accesorio ideal para sillas que va más allá de ser cómodas al sentarse, porque también se preocupa de mejorar nuestra salud, o prevenir problemas asociados al sedentarismo gracias a su tecnología inteligente.

Así es el nuevo cojín Mijia Heated Posture Support Cushion

Se trata de un cojín de una sola pieza fabricado en nailon, y que se ha sometido a miles de pruebas, concretamente 25.000, para comprobar los ciclos de flexión a los que es capaz de resistir, algo que obviamente haremos día tras día al sentarnos sobre él. Es un cojín que se compone de espuma viscoelástica de alta resistencia que es capaz de mantener nuestra zona lumbar, caderas y piernas en una posición saludable sin esfuerzo, ya que suele ser esta la zona más castigada por el uso diario.

Mijia Heated Posture Support Cushion | Xiaomi

El cojín tiene un diseño perfecto para ser colocado entre el respaldo y la propia base del asiento, protegiendo así la parte baja de la columna y ayudando a mantener la espalda erguida de una forma saludable, gracias a un reparto de presión más uniforme. En definitiva, nos ayuda a pasar días de trabajo sin tener que forzar la postura de nuestra espalda, que suele ser la más castigada durante muchas horas sentado.

Además, el cojín cuenta con orificios de ventilación para evitar que el calor de nuestro cuerpo se concentre contra el cojín tras varias horas de trabajo. Eso sí, lo que hace diferente a este cojín es realmente la tecnología que integra, ya que cuenta con sensores que pueden hacer seguimiento del uso. Como el sensor infrarrojo que puede monitorizar el tiempo que permanecemos sentados. Gracias a ello vamos a poder recibir notificaciones sobre sedentarismo, recordándonos que nos levantemos, para no pasar más tiempo del necesario sentados.

El cojín nos recordará que nos pongamos de pie después de 40 minutos de uso prolongado, así como después a los 90 o 120 minutos. Una vez que hemos permanecido levantados más de dos minutos de la silla, el temporizador de este cojín se reiniciará, y las alertas volverán a enviarse tras esos intervalos de tiempo en los que la silla ha detectado que nos encontramos sentados. Pero no solo se preocupa de nuestra salud evitando el sedentarismo.

Sino que además este cojín funciona como un calefactor. El calor está localizado en la zona lumbar, y cuenta con un sistema de control de temperatura NTC. Se puede ajustar en tres temperaturas diferentes, con distintas intensidades. Puede permanecer encendida la calefacción hasta 15 minutos, para después apagarse de forma automática. Después tocará un reinicio manual si queremos disfrutar de nuevo de la calefacción. Que no es realmente para no tener frío, sino para cuidar de la espalda con calor.

Cuenta con una batería recargable de 1.900 mAh. Lo mejor de esto es que puede funcionar sin cables durante casi dos horas, ya que tiene una autonomía de 110 minutos. En caso de acabarse la batería, también puede usarse mientras se recarga con el cable enchufado. De momento, se ha lanzado en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, Youpin, donde su precio es de unos 25 euros al cambio.