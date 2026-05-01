Este nuevo teclado gaming de Logitech será tu mejor compañero para jugar como nunca

Logitech G, la división orientada al gaming de la conocida firma suiza, sigue completando su catálogo de cara a 2026. Y acaba de presentar el Logitech G512 X, un teclado gaming con teclas personalizables y que apunta maneras para convertirse en el mejor compañero de los usuarios más exigentes.

¿Sus armas? Promete ofrecer más precisión, más personalización y un nivel de control mucho más completo para jugadores expertos. Para ello, el Logitech G512X sorprende con un enfoque modular y en la posibilidad de combinar switches analógicos magnéticos y mecánicos dentro del mismo teclado.

Ficha técnica del Logitech G512 X

De hecho, Logitech G lo presenta como el primer teclado con tecnología Dual Swap, una función que permite personalizar zonas como las teclas WASD con switches analógicos para lograr movimientos más precisos en juegos donde cada milímetro cuenta.

Así que, en lugar de limitarse a pulsaciones tradicionales de encendido o apagado, el nuevo Logitech G512 X permite trabajar con distintos niveles de profundidad en la pulsación para que sea más personalizable que nunca.

Y es que, la idea de la marca es que el Logitech G512X se adapte a cada jugador. Gran parte del mérito se la lleva su tecnología Dual Swap, que permite utilizar tanto switches analógicos como mecánicos en cualquiera de sus 39 bases híbridas TMR.

Esto significa que podrás combinar diferentes tipos de switches según tus necesidades. Por ejemplo, puedes usar switches analógicos en las teclas WASD para ganar precisión en el movimiento, mientras mantienes switches mecánicos tradicionales en otras zonas del teclado para escribir, activar habilidades o ejecutar comandos rápidos.

Por si no fuera suficiente, el teclado incluye 9 switches analógicos Gateron KS-20, pensados precisamente para ofrecer esa ventaja competitiva desde el primer momento. Vamos, que el Logitech G512X rivaliza con teclados customs.

Destacar que Logitech ha implementado la mejor tecnología, como el uso de sensores TMR, siglas de Tunnel Magneto Resistance. Esta tecnología permite detectar con gran precisión la profundidad de cada pulsación, por lo que vas a poder sacar el máximo partido a los switches analógicos magnéticos.

Con ello, este teclado promete una experiencia soberbia. En un juego de conducción, por ejemplo, una pulsación más suave puede traducirse en una aceleración más progresiva.

A esto se suma el rendimiento True 8K, con tasa de sondeo 8K, tasa de reporte 8K y procesamiento 8K. Según Logitech G, esto permite alcanzar una latencia de extremo a extremo de solo 0,125 milisegundos.

Disponibilidad y precio

Como habrás visto, estamos ante uno de los teclados gaming más completos de 2026. Si te interesa, el Logitech G512 X estará disponible en dos versiones: una de 75 teclas y otra de 98 teclas. Disponible en negro y blanco, tiene un precio de 179,99 dólares para la versión de 75 teclas y de 199,99 dólares para la versión de 98 teclas.