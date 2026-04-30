Anbernic prepara una consola retro con pantalla giratoria y precio de derribo

Las consolas portátiles están de moda, y Anbernic es uno de sus grandes referentes. Ahora, la marca vuelve a la carga con una de esas consolas portátiles que llaman la atención nada más verla.

Hablamos de la nueva Anbernic RG Rotate, una consola portátil destaca gracias a una pantalla giratoria que permite cambiar la experiencia de uso según el tipo de juego o contenido que quieras disfrutar. Y lo mejor es que, además de tener un diseño bastante peculiar, partirá de menos de 100 dólares, por lo que apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más interesantes del sector.

Qué sabemos de la Anbernic RG Rotate

La compañía ya ha mostrado un unboxing oficial del dispositivo, donde se pueden ver varios detalles importantes de su diseño, sus materiales y parte de su hardware interno.

Y hay una sorpresa bastante interesante: el modelo plateado no es simplemente una versión con otro color, sino que cuenta con un cuerpo completo de aleación de aluminio para ofrecer un acabado más premium.

Comenzaremos hablando de la curiosa pantalla de la consola Anbernic RG Rotate. Hablamos de un panel LCD táctil de 3,5 pulgadas con resolución 720 x 720 píxeles, un formato cuadrado perfecto para juegos de Game Boy y parecidos.

El mecanismo giratorio de la pantalla apunta maneras. En el unboxing se puede ver cómo Anbernic ha trabajado bastante la bisagra y los muelles internos, algo importante en un producto que depende de una pieza móvil. Además, la marca ya tiene experiencia con dispositivos de formato deslizante o con mecanismos más complejos, y todo apunta a que ha querido cuidar especialmente la durabilidad de esta parte.

¿No te parece suficiente¿ Que sepas que el formato cerrado permite utilizar la consola de otra manera. Anbernic está promocionando la RG Rotate también como una especie de reproductor de música, para que puedas aprovechar este gadget de todo tipo de maneras.

Y ojo, que potencia no le faltará a esta consola. Para ello, la Anbernic RG Rotate contará con un Unisoc Tiger T618 de ocho núcleos, acompañado por 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Una configuración perfecta para emular consolas 3D como la Nintendo 64.

La guinda del pastel la pone el hecho de que esta consola funciona con Android 12, por lo que contaremos con una Play Store para disfrutar de todo tipo de juegos.

Disponibilidad y precio

Según la información disponible, la Anbernic RG Rotate se podrá reservar a partir del 11 de mayo en la tienda oficial de la marca. La versión negra partirá de 87,99 dólares, mientras que la edición plateada con cuerpo metálico subirá hasta los 107,99 dólares.