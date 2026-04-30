Musk contra OpenAI: qué está en juego en el juicio que enfrenta a uno de sus fundadores con la empresa de ChatGPT

El empresario Elon Musk ha vuelto al centro del foco mediático tras declarar en el juicio que mantiene contra OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. La batalla legal, iniciada en 2024, gira en torno a una cuestión clave: si la organización ha traicionado su misión original.

OpenAI nació en 2015 como una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de toda la humanidad. Musk fue uno de sus principales impulsores y financió el proyecto con decenas de millones de dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo, la empresa evolucionó hacia un modelo híbrido con fines comerciales y cerró alianzas multimillonarias, como la que mantiene con Microsoft.

Email que Elon Musk envió a Ilya Sutskever, a Sam Altman y otros, acerca de su inconformidad con el manejo de la compañía OpenAI | EFE

Para Musk, esto supuso una ruptura del acuerdo fundacional. Durante su testimonio, el magnate ha insistido en que nunca habría apoyado el proyecto si hubiera sabido que terminaría convertido en una empresa valorada en cientos de miles de millones de dólares.

La demanda apunta directamente contra la empresa y algunos de sus líderes, como Sam Altman y Greg Brockman, a quienes acusa de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. Entre sus peticiones, Musk exige una indemnización millonaria, cambios en la dirección y que OpenAI retome su naturaleza original sin ánimo de lucro.

Por su parte, OpenAI defiende que el empresario conocía la evolución del modelo de negocio y que su ofensiva legal responde, en parte, a la rivalidad actual: Musk lidera ahora su propia empresa de inteligencia artificial, xAI.

La relación entre Trump y Musk

La estrecha relación entre el Elon Musk y el presidente estadounidense, Donald Trump, también ha salido a relucir durante el juicio. En el contrainterrogatorio, el abogado de OpenAI subrayó los vínculos de Musk con el entorno político de Trump, incluyendo su cercanía con asesores en materia de inteligencia artificial.

Musk, que tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 asumió un papel como asesor en temas tecnológicos, ha reforzado así su influencia no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político, especialmente en debates clave sobre el futuro de la inteligencia artificial.

En los dos días de declaraciones, Musk ha reiterado que su implicación en OpenAI respondía exclusivamente a su carácter no lucrativo y a su potencial para beneficiar a la humanidad. La compañía, sin embargo, obtuvo el año pasado la aprobación para reestructurarse como una corporación con fines de lucro, manteniendo una estructura limitada.

El proceso judicial continuará con nuevos testimonios, incluidos expertos en inteligencia artificial y altos cargos de la empresa. Se espera que las audiencias se prolonguen durante varias semanas.