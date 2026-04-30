DREO TurboCool, nuevos ventiladores con nebulización para refrescar la casa este verano como nunca

El fabricante DREO quiere ponernos las cosas un poco más fáciles de cara al verano. La compañía ha presentado su nueva serie de ventiladores TurboCool, una gama pensada para mejorar la refrigeración en interiores gracias a un sistema de nebulización que, según la marca, permite bajar la temperatura sin generar esa sensación de humedad que normalmente asociamos a este tipo de soluciones.

Y lo mejor de todo es que DREO ha confirmado que su familia de productos llegará a España. Hablamos de dos ventiladores con nebulización, el TurboCool 765S y el TurboCool 516S, además de un ventilador TurboPoly 765S compatible con Matter y un aire acondicionado portátil 318S sin drenaje manual.

Nebulización para interiores sin sensación de humedad

La gran novedad de los nuevos ventiladores TurboCool está en su sistema de nebulización. DREO ha desarrollado una tecnología que utiliza un módulo ultrasónico para convertir el agua en gotas microscópicas.

De esta manera, en vez de lanzar esa niebla directamente al ambiente, el sistema la canaliza a través de un flujo de aire interno pensado para separar las gotas más grandes y dejar pasar solo las partículas más finas. Gracias a este proceso, la niebla se mezcla después con aire a gran velocidad, lo que favorece la evaporación y ayuda a reducir la temperatura de forma perceptible.

Con este sistema crado por DREO, conseguirás una refrigeración más eficaz que la de un ventilador tradicional, pero sin empapar el entorno ni dejar condensación en las superficies. Así que tus electrodomésticos y muebles estarán muy seguros.

Respecto a los modelos que llegan, el DREO TurboCool 765S es el modelo pensado para estancias más grandes. Según la compañía, puede reducir la temperatura hasta 6 grados gracias a una salida de nebulización de 800 ml por hora y gotas ultrafinas de 17 micras. A esto se suma un flujo de aire capaz de alcanzar los 10 metros por segundo, lo que ayuda a repartir mejor el frescor y acelerar la evaporación.

Pese a esa capacidad de refrigeración, DREO asegura que el dispositivo mantiene un funcionamiento silencioso de 20 dB, por lo que no te molestará ni cuando duermes. También cuenta con un depósito de agua de 6 litros, suficiente para ofrecer hasta 24 horas de uso continuo en el nivel más bajo.

Para habitaciones pequeñas DREO también ha presentado el TurboCool 516S. Este modelo ofrece un formato más reducido y fácil de colocar en espacios donde no hace falta tanta potencia.

En este caso, el sistema utiliza una nebulización de 11 micras y un flujo de aire de hasta 8 metros por segundo. La marca habla de una reducción de temperatura de hasta 3 grados, por lo que es pequeño pero un ventilador muy completo.

Junto a los modelos con nebulización, DREO también ha anunciado el TurboPoly 765S, un ventilador más enfocado a la circulación del aire en toda la habitación. Cuenta con un diseño convertible 2 en 1, por lo que puede utilizarse como ventilador de sobremesa o como ventilador de pie.

Además, incorpora un sistema de oscilación tridimensional con 150 grados en horizontal y 100 grados en vertical, pensado para cubrir mejor toda la estancia. Un equipo con soporte para Matter, por lo que no tendrás ningún problema a la hora de controlar este equipo desde cualquier dispositivo inteligente.

Por último, la gama de soluciones para el verano de DREO se completa con el aire acondicionado portátil 318S. Este equipo presume de un sistema sin drenaje manual, que utiliza sensores y un algoritmo propio para equilibrar la evaporación del agua con la condensación.

Gracias a ello, ofrece una capacidad de refrigeración de 7.500 BTU y está pensado para espacios de hasta 20 metros cuadrados. Sin duda, el mejor compañero para esquivar el calor.

Precio y disponibilidad

Los nuevos ventiladores DREO TurboCool y el aire acondicionado portátil 318S ya están disponibles desde el 28 de abril a través de Amazon y de la web oficial de DREO.