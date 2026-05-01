CONSEJO DE LA OCU
El error con el lavavajillas que puede aumentar tu factura de la luz
La elección del ciclo y una correcta colocación de la vajilla pueden marcar la diferencia en el consumo de agua y electricidad en casa.
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Usar el programa rápido del lavavajillas parece la opción más eficiente, pero en realidad puede salir más caro. Aunque reduce el tiempo de lavado, este ciclo suele consumir más agua y energía al trabajar con mayor intensidad para acortar la duración.
Por eso, organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan utilizar el programa ECO. Aunque dura más, funciona a menor temperatura y optimiza el consumo, lo que permite ahorrar en la factura a largo plazo.
Además, la forma de cargar el lavavajillas también influye. No hace falta enjuagar la vajilla, pero sí retirar los restos de comida y colocar platos, vasos y cubiertos de forma que el agua circule bien.
Pequeños cambios como elegir el programa adecuado o colocar correctamente los utensilios pueden marcar la diferencia en el consumo energético diario.
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