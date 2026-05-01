El error con el lavavajillas que puede aumentar tu factura de la luz

Usar el programa rápido del lavavajillas parece la opción más eficiente, pero en realidad puede salir más caro. Aunque reduce el tiempo de lavado, este ciclo suele consumir más agua y energía al trabajar con mayor intensidad para acortar la duración.

Por eso, organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan utilizar el programa ECO. Aunque dura más, funciona a menor temperatura y optimiza el consumo, lo que permite ahorrar en la factura a largo plazo.

Platos en el lavavajillas | Pexels

Además, la forma de cargar el lavavajillas también influye. No hace falta enjuagar la vajilla, pero sí retirar los restos de comida y colocar platos, vasos y cubiertos de forma que el agua circule bien.

Pequeños cambios como elegir el programa adecuado o colocar correctamente los utensilios pueden marcar la diferencia en el consumo energético diario.