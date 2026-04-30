El Motorola Edge 70 Pro llega a España cargado de potencia y con un diseño premium

Ayer fue un gran día para el fabricante, ya que Motorola presentó un aluvión de novedades. Ya te hemos hablado de los Motorola Razr 70, y ahora le toca el turno al Motorola Edge 70 Pro, un teléfono elegante y al que no le falta potencia.

Ficha técnica del Motorola Edge 70 Pro

Como te hemos dicho, el Motorola Edge 70 Pro ofrece un aspecto encomiable, además de ser realmente fino, cuenta con tan solo 7,19 mm de grosor. Tampoco faltan acabados en materiales nobles, como madera, para ofrecer un aspecto encomiable. Sin duda, el Motorola Edge 70 Pro será el centro de todas las miradas. La guinda del pastel la pone el hecho de que este Motorola Edge 70 Pro cuenta con protección IP68 e IP69, y certificación militar MIL-STD-810H, por lo que soportará cualquier golpe o caída.

Motorola Edge 70 Pro | Motorola

Pasando al apartado multimedia, la pantalla del Motorola Edge 70 Pro aprueba con nota, gracias a un panel AMOLED de 6,8 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo que alcanza los 5200 nits. Y potencia no faltará, ya que su procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, la joya de la corona de MediaTek, llega acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM para brinda un rendimiento fuera de toda duda.

En el apartado fotográfico, la cámara del Motorola Edge 70 Pro no decepciona, gracias cuatro sensores de 50 megapíxeles. Esto incluye un sensor principal de alto nivel, un ultra gran angular, un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos y una cámara frontal igualmente potente. Claro está todo potenciado por IA para brindar los mejores resultados.

Cerramos con una sorprendente batería de 6.500 mAh con carga rápida de 90 W, realmente sorprendente en un teléfono tan fino. Sin duda, la autonomía del Motorola Edge 70 Pro no te decepcionará.

Disponibilidad y precio

En lo que respecta al precio, el Motorola Edge 70 Pro, ya se puede comprar en España y la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento estará disponible desde 799 euros, mientras que la variante de 8 GB de RAM y 256 GB partirá desde 599 euros.