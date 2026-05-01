¿Un proyector portátil triplegable? Así es el curioso Aurzen Zip Tri-Fold

Cada vez más usuarios apuestan por un proyector portátil, un gadget perfecto para disfrutar de contenidos donde te apetezca, montando un cine improvisado a bajo precio.

Y si buscas un equipo de lo más portátil, este Aurzen Zip Tri-Fold no es solo un proyector pequeño, sino un modelo con diseño triplegable que se pliega sobre sí mismo para ocupar muy poco espacio y poder llevarlo casi como si fuera un accesorio más en la mochila.

Este proyector de Aurzen cabe en tu bolsillo

Su nombre completo es Aurzen ZIP Tri-Fold Portable Mini Projector y su gran reclamo está precisamente en ese formato. La marca lo presenta como el primer proyector portátil realmente triplegable del mundo, y cuyo diseño promete que podrás llevártelo donde tú quieras.

Empezaremos hablando de su particular diseño, y donde, a simple vista, el Aurzen Zip Tri-Fold parece casi un gadget de bolsillo. Sus dimensiones son de 84 x 78 x 26 milímetros y pesa solo 280 gramos, por lo que ocupa realmente poco.

La gracia del Aurzen Zip Tri-Fold está en su estructura en forma de Z. En lugar de tener el clásico cuerpo rectangular de un mini proyector, este modelo se despliega en tres partes y permite orientar la proyección de una forma más cómoda.

Además, este curioso diseño en Z ayuda a colocarlo sobre una mesa, una mesilla, una estantería o cualquier superficie plana sin tener que depender siempre de trípodes o soportes adicionales.

Ese diseño tan particular del proyector Aurzen Zip Tri-Fold tiene otra ventaja, cuando está plegado, el dispositivo queda muy compacto. La marca insiste mucho en esta idea de proyector de bolsillo, y tiene sentido si tenemos en cuenta su peso y tamaño.

Pasando a la calidad de imagen, el Aurzen Zip Tri-Fold utiliza tecnología DLP y ofrece resolución 720p, además de que el brillo es de 100 lúmenes ANSI, una cifra correcta para un dispositivo tan pequeño. Y que deja claro que es un modelo portátil, por lo que, para sacarle partido, lo ideal será usarlo en habitaciones oscuras o con poca luz ambiental

También cuenta con enfoque automático mediante sensor ToF y corrección horizontal automática, lo que ayuda a que la imagen quede ajustada sin tener que perder demasiado tiempo configurando.

Como no podía ser de otra manera, el Aurzen Zip Tri-Fold es compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y macOS, por lo que podrás enviar contenido desde el móvil, el ordenador o el portátil.

También incluye un modo de pantalla completa en vertical, pensado para vídeos cortos, como ver TikTok o Instagram con la pantalla de tu móvil duplicada en el proyector.

Cerramos con una autonomía que supera los 80 minutos gracias a una batería de 5.000 mAh con carga rápida. Además, el proyector funciona mientras lo cargas, por lo que siempre puedes utilizarlo con una powerbank.

Precio y disponibilidad del Aurzen Zip Tri-Fold

El Aurzen Zip Tri-Fold se puede encontrar en su web oficial, Amazon y distribuidores seleccionados con un precio en torno a los 499 euros.