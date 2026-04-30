Apple prepara unos AirPods Ultra con una mejora muy esperada

Sorpresa por parte de la firma de la manzana mordida. Apple podría estar preparando un salto importante en su familia de auriculares inalámbricos. Hablamos de unos nuevos AirPods Ultra que darían un salto de calidad notable respecto al modelo Pro.

De esta manera, no hablamos de una simple mejora en la cancelación de ruido o de una batería algo más generosa, sino de un nuevo modelo que se situaría por encima de los AirPods Pro y que podría estrenar una función bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora en este tipo de dispositivos.

Qué sabemos de los AirPods Ultra

Según ha reiterado Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables cuando hablamos de futuros productos de Apple, la compañía estaría trabajando en unos nuevos AirPods con cámaras pensadas para Siri. Eso sí, no serían cámaras tradicionales para hacer fotos o grabar vídeos, sino sensores infrarrojos destinados a recoger información del entorno y ayudar al asistente de Apple a entender mejor lo que te rodea.

Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que Apple incorpore un sistema de cámaras a su familia de auriculares para mejorar sus funciones de IA, y los AirPods Ultra serían los encargados de estrenar esta tecnología. Además, el nombre de AirPods Ultra le viene como anillo al dedo al nuevo producto de Apple, ya que sigue la estrategia de la marca con otros productos, como el Apple Watch Ultra.

Respecto al uso de las cámaras en unos auriculares, la idea es muy inteligente. ¿La razón? Estos AirPods podrían ayudar al asistente a interpretar el entorno sin que tengas que sacar siempre el iPhone del bolsillo.

Por ejemplo, supongamos que sales a correr durante tus vacaciones. Y estás trotando en un parque que te resulta atractivo y quieres volver a visitar tranquilamente. Con estos AirPods Ultra con cámaras, podrás preguntarle directamente a Siri en qué parque te encuentras y cuál es la mejor ruta y horario para ir por la mañana a visitarlo.

Eso sí, Gurman también habría rebajado algunas expectativas. Aunque en el pasado se había hablado de la posibilidad de controlar los AirPods mediante gestos en el aire, por ahora no espera que este modelo vaya a incluir ese tipo de control gestual.

Es decir, la gran novedad estaría más enfocada en la captación de contexto para Siri que en manejar los auriculares moviendo la mano delante de ellos. Respecto a la fecha de lanzamiento de estos AirPods Ultra, de momento es pronto para saberlo, pero igual nos sorprenden en septiembre.