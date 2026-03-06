UN MANDO IDEAL PARA JUGAR A TÍTULOS CLÁSICOS
Este mando de Gamesir convierte tu smartphone en una clásica GameBoy
Este nuevo mando se abraza a nuestro smartphone para poder controlarlo como una Gameboy original.
Publicidad
Si hay un fabricante con buena reputación en el mercado de mandos o controladores para smartphones ese es Gamesir. Sencillamente, hablar de esta marca es hacerlo de mandos de calidad, por acabados y también por funcionamiento y compatibilidad. Y ahora el fabricante nos da una nueva razón para seguir pensando de esta manera, ya que ha lanzado un mando que seguro a muchos de vosotros os va a encontrar. Sencillamente porque nos traslada directamente a una de las mejores épocas para jugar con una portátil, aquella de la Gameboy en los años 90.
Así es el nuevo GameSir Pocket Taco
Se trata de un mando que cubre parcialmente el smartphone, y que ha sido diseñado exclusivamente para ser utilizado con emuladores en nuestro teléfono. Y es que viene a tapar algo así como el 40% de la pantalla del terminal, de hecho debemos colocarlo en la parte inferior, para dejar la parte superior despejada para la pantalla, como por ejemplo en las clásicas Gameboy.
El mando tiene esta denominación de taco porque al fin y al cabo envuelve al teléfono como uno de estos clásicos platos. Y en él encontramos un diseño puramente inspirado en la clásica consola de Nintendo. Ya que no solo adopta su mismo código de color gris, con botones granates y la cruceta negra. Así como los botones de Start y Select de color gris, y dispuestos de manera inclinada respecto del resto. El propio mando cuenta con un diseño que permite abrazar el teléfono, ya que la zona de la botonera se puede inclinar para dar cabida a teléfonos de todos los grosores y tamaños.
Además de los clásicos botones de la Gameboy, ofrece una botonera con dos botones adicionales, así como cuatro gatillos, L y R, y unas prácticas piezas de silicona para que el teléfono se agarre mejor, y de paso evite cualquier tipo de daño en forma de arañazo. Lo mejor es que no hace falta ningún tipo de conexión física entre los dos dispositivos, evitando que se pueda dañar el conector USB tipo C con el paso del tiempo.
Ya que esa conexión se produce mediante conectividad Bluetooth inalámbrica. Solo tenemos que emparejarlo, para que automáticamente cuando encendamos el mando ambos se sincronicen. Es compatible con la app de GameSir, por lo que desde ella podemos personalizar el funcionamiento de sus distintos botones, y adaptarlos así a diferentes apps, ya sea tanto para jugar con juegos de Android, como de emuladores.
Para funcionar sin necesidad de cables, cuenta con una batería integrada de 600mAh, lo que nos permitirá un uso durante varias horas sin necesidad de conectarlo a un cargador USB tipo C. Por otro lado, podemos usar este mismo conector USB tipo C para cargar el teléfono mientras estamos jugando, por lo que su uso no tiene por qué limitarnos en este aspecto, y no debemos temer quedarnos sin energía en el peor momento posible.
Un mando que podemos comprar ya en las tiendas de importación chinas por alrededor de 30 euros. Sin duda un precio interesante para un mando que desde luego se ve que cuenta con acabados de calidad y un diseño que sin duda entra por los ojos.
Publicidad