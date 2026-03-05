IKEA lanza sus nuevas bombillas compatibles con Matter en España

El hogar inteligente es un entorno en el que IKEA siempre se ha sentido cómoda, contando desde hace varios años con su propia gama de productos y un ecosistema bastante rico, algo que se puede comprobar en sus diferentes modelos en distintas categorías, desde el sonido, a la purificación del aire o aspectos tan básicos como la iluminación. Precisamente en este segmento es en el que ahora IKEA ha lanzado varios modelos de bombillas en nuestro país. Y serían unas bombillas más si no fuera porque cuentan con una funcionalidad que las hace más compatibles que nunca con nuestro hogar conectado.

Precio y disponibilidad

Son numerosos los modelos que ha lanzado IKEA de sus nuevas bombillas KAJPLATS, que se pueden encontrar en diferentes variantes, según el tipo de rosca e intensidad lumínica. Para hacernos una idea, el modelo más barato es el KAJPLATS LED E27 de 470 lúmenes, con un precio de 4,99 euros, una gama que va hasta los 15,99 euros de modelo de Kit KAJPLATS a color E27 y que viene con botón.

Bombilla KAJPLATS LED | IKEA

Estrenan conectividad Matter

Es la gran novedad de esta gama KAJPLATS, que ahora incorpora conectividad Matter, lo que las hace mucho más compatibles con diferentes ecosistemas inteligentes del hogar. Pueden controlarse desde el smartphone o con el mando a distancia, por lo que su uso puede ser extremadamente sencillo.

Al contar con Matter, se pueden conectar a un Hub compatible con este, que por decirlo de alguna manera, siempre será más compatible con otros dispositivos que los propios Hub DIRIGERA de IKEA. Por lo que de alguna manera con esta nueva compatibilidad, las bombillas ganan más posibilidades de interacción con terceros dispositivos de otros fabricantes, como por ejemplo Amazon, Apple, Google, Homey o Samsung. ya que el estándar Matter precisamente se creó con la intención de que fuera más sencillo para los usuarios conectar dispositivos de diferentes fabricantes.

Aunque no nos librará de usar un Hub para comunicarse con la bombilla y los otros dispositivos. A pesar del uso de Matter, el control del dispositivo seguirá siendo el mismo desde la aplicación de IKEA. Con ella podremos encender y apagar la bombilla directamente, y también podremos programar su encendido y apagado para simular que hay alguien dentro del hogar y espantar a los ladrones.

De todas las bombillas que hay compatibles con este nuevo sistema, las hay tanto de luz blanca y cálida, como multicolor. Que nos permiten elegir cómodamente el color de iluminación, asú como la intensidad de color, o en el caso de las de luz blanca, que esta sea más fría o cálida. En este enlace puedes ver todos los modelos que ha estrenado ahora IKEA en España, y que como ves se pueden adquirir desde precios muy ajustados.