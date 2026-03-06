Nuevos Haylou Flowbuds N55: cancelación de ruido y sonido Hi-Fi a precio de derribo

Cada vez es más sorprendente cómo los fabricantes de tecnología son capaces de mejorar las capacidades de sus dispositivos sin aumentar en la misma proporción el precio. Y estos nuevos auriculares que ha lanzado la firma china Haylou son un buen ejemplo, porque nos ofrecen características que en otros momentos habrían sido especialmente caros, pero que nos ofrecen todo esto y un diseño bastante atractivo y premium a un precio que solo podemos describir como de derribo.

Ficha técnica de los Haylou Flowbuds N55

Los nuevos auriculares cuentan con una potente cancelación de ruido que puede reducirlo hasta en 54 dB. Además es una cancelación de ruido dinámica, que se adapta al ruido real del entorno para modular su intensidad, por lo que no tendremos que estar ajustando de manera manual su intensidad. Por ejemplo, si de un entorno más tranquilo pasamos a una calle con mucho tráfico, esta se intensificará para que sigamos escuchando el contenido en silencio.

Haylou Flowbuds N55 | Haylou

Estos cuentan con un driver dinámico de 12,4 mm, que tienen un avanzado recubrimiento de titanio y que gracias a ello cuentan con la certificación Hi-Res. Esto quiere decir que podemos escuchar la música sin pérdida, con una mayor tasa de datos que enriquece el sonido y nos brinda los detalles más nimios. Además es compatible con LDAC, un codec de transmisión Bluetooth que permite enviar tres veces más de datos, y por tanto una mayor calidad de sonido.

Cuenta con perfiles de sonido que permiten disfrutar de diferentes modos de audio, y se adapta a diferentes casuísticas, tanto para escuchar música, como para hacer llamadas y otras situaciones que requieren de diferentes modos de sonido. Estos auriculares cuentan con una buena autonomía, ya que con una sola carga pueden permanecer encendidos 12 horas solo con la energía almacenada en el auricular. Si incluimos la energía dentro del estuche, esta autonomía puede crecer hasta 40 horas, lo que no está nada mal para unos auriculares de este tipo.

Cuentan con controles táctiles integrados en los vástagos, en los que encontramos seis micrófonos que se encargan de la reducción de ruido del viento cuando hacemos llamadas, cancelando aquellos de hasta 10m/s. Presumen además de la conectividad Bluetooth 6.0, la más reciente, lo que dice mucho del nivel de innovación que integran estos auriculares. Y sobre todo teniendo en cuenta el precio tan ajustado que tienen, que es de los más bajos que podemos encontrar con estas características. Ya que se han lanzado en tiendas como Aliexpress, por unos 34 euros al cambio. Desde luego no se puede pedir más por tan poco.