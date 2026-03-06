Marte fue cálido, acuoso y con una atmósfera espesa: la misión de la NASA que estudiará por qué cambió tanto

La misión ESCAPADE de la NASA ha activado sus instrumentos científicos para averiguar por qué Marte ha cambiado tanto: Alguna vez fue cálido, acuoso y cubierto por una atmósfera espesa, y hoy es frío, seco y está envuelto en un delgado velo atmosférico.

El principal culpable es una implacable corriente de partículas provenientes del Sol, conocida como viento solar. A lo largo de miles de millones de años, el viento solar ha despojado a Marte de gran parte de su atmósfera, haciendo que el planeta se enfríe y el agua de su superficie se evapore.

Ahora, la misión Exploradores de la Aceleración y Dinámica del Escape y el Plasma (ESCAPADE, por su acrónimo en inglés) de la NASA, lanzada el 13 de noviembre de 2025, ha activado los instrumentos científicos que investigarán cómo sucedió esto y cómo el Sol continúa influyendo en el planeta rojo.

Marte | EFE

Los instrumentos científicos, que están plenamente operativos desde el 25 de febrero, también estudiarán la meteorología espacial de nuevas maneras cerca de la Tierra y en el camino a Marte.

En Marte, los hallazgos de ESCAPADE también podrían ayudar a la NASA a proteger a los futuros exploradores de las inhóspitas condiciones marcianas.

"El pionero dúo de ESCAPADE no solo investigará qué papel desempeñó el Sol en la transformación de Marte en un planeta inhabitable, sino que también ayudará a orientar el desarrollo de protocolos de meteorología espacial para eventos solares que se dirijan hacia Marte durante futuras misiones al planeta rojo con seres humanos", ha dicho el director de la División de Heliofísica en la sede central de la NASA en Washington, Joe Westlake.

Westlake ha añadido que, al unirse a la flota de misiones de heliofísica que se encuentra en diferentes puntos del sistema solar, ESCAPADE será otra estación meteorológica que "hará que los seres humanos y la tecnología en el espacio sean más seguros y más exitosos".

Las primeras de su tipo

Con sus naves espaciales gemelas, ESCAPADE es la primera misión científica que coordina dos orbitadores alrededor de Marte, para obtener una perspectiva que nunca antes se había tenido.

Juntas, las naves gemelas de ESCAPADE medirán los cambios a corto plazo en el entorno magnetizado alrededor de Marte, denominado magnetósfera, y descubrirán los procesos en tiempo real que impulsan el escape atmosférico del planeta.

"Tener dos naves espaciales nos ayudará a comprender la causa y el efecto: cómo el viento solar, cuando se trata de Marte, interactúa con el campo magnético", ha dicho Michele Cash, científica del programa ESCAPADE en la sede central de la NASA.

marte | Pixabay

Los orbitadores de ESCAPADE se basan en misiones anteriores a Marte que han estudiado la atmósfera de este planeta, pero con una sola nave espacial.

"La misión ESCAPADE es revolucionaria", ha señalado Rob Lillis, de la Universidad de California en Berkeley, quien es el investigador principal de esta misión. "Nos brinda lo que podríamos llamar una perspectiva en estéreo: dos puntos de vista diferentes de manera simultánea", ha agregado.

Una vez que ESCAPADE llegue a Marte, sus naves espaciales gemelas se sucederán en la misma órbita, pasando sobre las mismas áreas en diferentes momentos para descubrir cuándo y dónde están ocurriendo los cambios.

"Cuando tenemos dos naves espaciales recorriendo esas regiones en rápida sucesión, podemos monitorear cómo esas regiones varían en escalas de tiempo de tan solo dos minutos. Esto nos permitirá hacer mediciones que nunca antes habíamos podido hacer", ha apuntado Lillis.

Después de seis meses, las dos naves cambiarán a órbitas diferentes: una viajará más lejos de Marte y la otra permanecerá más cerca de él.

Esta segunda formación, prevista para durar cinco meses, tiene como objetivo estudiar el viento solar y la magnetosfera marciana simultáneamente, lo que permitirá a los científicos investigar cómo responde Marte al viento solar en tiempo real.

Preparación para la exploración humana

Cuando los seres humanos pongan un pie en Marte, no estarán tan bien protegidos de la radiación solar como sus familiares y amigos en la Tierra.

La Tierra puede resistir el incesante ataque del viento solar porque tiene un fuerte campo magnético que nos protege de las partículas energéticas del Sol. Sin embargo, el campo magnético de Marte, que alguna vez fuera robusto, se ha debilitado con el tiempo.

Campo magnético de la Tierra | iStock

Hoy en día, es un mosaico de magnetismo localizado en la corteza del planeta junto con un campo magnético en constante cambio generado por la interacción del viento solar con partículas cargadas en la atmósfera superior de Marte.

Esta magnetósfera "híbrida" proporciona poca protección contra la fuerza del viento solar que destruye la atmósfera. Esto, sumado a la delgada atmósfera de Marte, permite que las partículas energéticas del Sol lleguen fácilmente a la superficie marciana, poniendo en peligro a los futuros exploradores humanos allí.

Adicionalmente, ESCAPADE proporcionará más información sobre la ionosfera de Marte, la cual forma parte de la atmósfera superior que los futuros astronautas utilizarán para enviar señales de radio y navegación alrededor del planeta, como lo hacemos en la Tierra. "Si alguna vez queremos usar GPS en Marte o comunicaciones a larga distancia, necesitamos entender la ionosfera", dijo Lillis.

Un viaje único a Marte

Las misiones anteriores a Marte han sido lanzadas cuando la Tierra y Marte están alineados en sus órbitas, lo que solo ocurre una vez cada 26 meses.

No obstante, el lanzamiento de ESCAPADE se realizó con anticipación: la misión es pionera en una nueva estrategia que permite que las naves espaciales con destino a Marte sean lanzadas casi en cualquier momento.

En lugar de dirigirse directamente a Marte, las naves espaciales de ESCAPADE primero darán una vuelta alrededor de un lugar en el espacio situado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra llamado punto de Lagrange 2.

En noviembre de 2026, cuando la Tierra y Marte estén alineados, las naves espaciales de ESCAPADE regresarán a la Tierra y utilizarán la gravedad de nuestro planeta para hacer una maniobra llamada "asistencia gravitatoria" para dirigirse hacia Marte, con una llegada prevista para septiembre de 2027.

La Tierra y Marte | Sinc

Esta órbita única con un patrón de espera se extenderá hasta unos 3,2 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Esto convertirá a ESCAPADE en la primera misión que volará a través de una región previamente inexplorada de la lejana cola magnética de la Tierra, la cual forma parte de la magnetósfera de la Tierra en el lado opuesto al Sol.

"Vamos a hacer algunos descubrimientos científicos. Nadie ha medido nunca antes la cola de la Tierra a una distancia tan lejana", ha puntualizado Lillis.

Más adelante, durante su viaje a velocidad de crucero a Marte, las dos naves espaciales de ESCAPADE estudiarán el viento solar y el entorno magnético interplanetario que también atravesarán los astronautas con destino a Marte, preparándonos para futuros viajes al planeta rojo.