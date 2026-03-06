El futuro Redmi K100 Pro Max desvela sus primeros detalles

Cuando todavía tenemos algunos modelos de la gama K90 por llegar al mercado, hoy hemos conocido los primeros detalles del que será su próximo tope de gama. Es el futuro Redmi K100 Pro Max, un teléfono que debería ofrecernos las características más avanzadas de las firmas de Xiaomi, aunque como es habitual, por un precio inferior al que normalmente conocemos los terminales de Xiaomi. Ahí radica lo especial de los terminales de Redmi, características de primer nivel a precios más contenidos.

Lo que ya hemos conocido sobre él

El futuro Redmi K100 Pro Max se ha filtrado directamente desde su país de origen, China, del incombustible Digital Chat Station. Y lo ha hecho desvelando entre otros, su precio. Este será de unos 725 dólares, algo así como unos 625 euros al cambio, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta las características que vamos a conocer ahora. Y es que parece que este teléfono llegará con una cámara de primer nivel.

Esta tendría un sensor de 200 megapíxeles, con un tamaño de 1/1,28", así como un sensor telefoto de periscopio con una resolución de 50 megapíxeles, que nos ofrece unas características más avanzadas respecto del modelo actual. A nivel de potencia, si se lanzara hoy, sería el smartphone más potente del mercado, pero cuando lo haga, será uno de los más potentes sin duda alguna. Ya que llegaría con el Snapdragon 8 Gen 6, la siguiente generación del chip más potente de Qualcomm.

Cabe la posibilidad, no obstante, de que este procesador pueda contar con una versión aún más potente, que sería conocida como el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, vamos, lo más espectacular en un móvil Android de cara a finales de este año y 2027. Por lo que este móvil se movería en una liga muy exclusiva de móviles ultra potentes. Este nuevo procesador contará con la novedosa tecnología de fabricación de 2nm.

Por lo que hemos podido comprobar en estas primeras características, el sensor principal de 200 megapíxeles sería más potente que el de la cámara del K90 Pro Max, no solo en resolución, sino también en el tamaño del propio sensor, al que ganaría en tamaño. Eso se traduce directamente en una mejor captación de luz en situaciones donde esta escasea, y por tanto, un mayor detalle en las fotos realizadas en plena noche atardeceres, amaneceres o en interiores.

Si su predecesor se lanzó el pasado mes de octubre en China, es de esperar que su sucesor haga lo propio en fechas similares en este 2026, un año después de su lanzamiento. Un móvil que obviamente podría transformarse después en uno de los móviles de alta gama de Poco, que suele ser el fabricante que absorbe los modelos de Redmi más potentes para el mercado global.