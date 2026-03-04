Se filtra el precio de los Samsung Galaxy A57 y Galaxy A37

Samsung supo leer muy bien el mercado y su gama media se ha posicionado como un referente. Modelos como los Galaxy A se han convertido en una apuesta segura si buscas un teléfono equilibrado. Y los Samsung Galaxy A57 y Galaxy 37 están a a vuelta de la esquina.

Ahora, se han filtrado los precios de estos equipos. Y los Samsung Galaxy A57 y Galaxy A37 apuntan a un cambio importante en la estrategia de la compañía coreana para vitaminar a esta familia como nunca.

Así serán los Samsung Galaxy A57 y A37

Como podrás ver en un mensaje en la red social X (antigua Twitter) de un usuario que ha tenido acceso a los precios en Europa, Samsung aplicará un incremento aproximado de entre el 15 y el 20 por ciento en esta nueva generación.

La explicación parece estar relacionada con un contexto global en el que fabricar tecnología resulta cada vez más caro. El encarecimiento de componentes, como la memoria RAM, unido al aumento de los costes logísticos y de producción, ha terminado impactando incluso en una familia de dispositivos que siempre había destacado por mantener precios competitivos.

El modelo que liderará esta nueva generación será el Samsung Galaxy A57. Todo apunta a que su precio para la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento podría situarse alrededor de los 539 euros, mientras que la variante con 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad interna alcanzaría aproximadamente los 609 euros.

Esto supone un salto notable respecto al Galaxy A56, que se movía en torno a los 479 euros y 529 euros respectivamente. Ya te hemos dicho que, entre las guerras que han aumentado los costes logísticos, y la escasez de RAM tienen un gran peso.

Eso sí, el Samsung Galaxy A57 será más potente, ya que contará con el procesador Exynos 1680, un chip que promete mejorar especialmente el rendimiento gráfico para que sea un teléfono perfecto para jugar.

Respecto al Samsung Galaxy A37 también sufrirá un aumento de precio. Este modelo, tradicionalmente pensado para quienes buscan un móvil solvente por debajo de los 400 euros, podría superar con claridad esa barrera psicológica.

Las filtraciones hablan de unos 439 euros para la versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que la variante con 8 GB de RAM y 256 GB podría alcanzar los 539 euros.

Para compensar este incremento, Samsung apostará por mejoras técnicas bastante notables. Todo apunta a que el Samsung Galaxy A37 contará con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

En su interior estará presente el procesador Exynos 1480, acompañado además de una carga rápida de 45 W. Y ojo, que tanto el Samsung Galaxy A57 como el Galaxy A37 contarán con certificación IP68 para dotarlos de resistencia al agua y polvo.

Fecha de lanzamiento

El lanzamiento de estos dispositivos está previsto para marzo de 2026, por lo que muy pronto conoceremos todos los secretos de estos Samsung Galaxy A57 y Galaxy A37.