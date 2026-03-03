La Vivo Pad 6 Pro aparece en el MWC confirmando sus principales características

Todo apunta a que el fabricante asiático presentará su próxima tablet premium junto al vivo X300 Ultra, pero la firma se ha adelantado y ha dejado que veamos la vivo Pad 6 Pro en el MWC 2026.

Antes de continuar, no hablamos de un lanzamiento oficial, pero la tablet estaba disponible en el stand de vivo, permitiendo ver todas las características técnicas de un equipo realmente premium y que esperemos que llegue a España.

Ficha técnica de la vivo Pad 6 Pro

Comenzaremos hablando del apartado multimedia de la vivo Pad 6 Pro, y que apuesta por una pantalla IPS LCD de 13,2 pulgadas con resolución 4K y una tasa de refresco de 144 Hz, una configuración que deja claro que ofrecerá una gran calidad de imagen.

A esto se suma un sistema de ocho altavoces, que apunta a una experiencia sonora envolvente, especialmente interesante para series, películas o videojuegos. Sin duda, una tablet perfecta para jugar o ver todo tipo de contenidos.

Pasando al hardware puro, la vivo Pad 6 Pro apuesta por lo mejor del mercado, apostando por un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, la joya de la corona de Qualcomm y que llega acompañado de 12 GB de RAM ampliables otros 12 GB de forma virtual y 256 GB de almacenamiento.

Como era de esperar, la vivo Pad 6 Pro llega con Android 16 bajo la capa Origin OS 6 con funciones optimizadas para pantallas grandes, mejor gestión de ventanas y otras mejoras.

En fotografía, como suele ser habitual en este formato, la vivo Pad 6 Pro cumple sin excesos, algo esperado en una tablet. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles, suficiente para videollamadas, escaneo de documentos y usos ocasionales.

Pasando a la autonomía de la vivo Pad 6 Pro, la batería alcanza los 13.000 mAh, una cifra que garantiza unas cuantas horas de uso. Además, cuenta con carga rápida por cable de entre 80W y 90W.

Ahora solo falta que presenten la vivo Pad 6 Pro de forma oficial para saber su precio. Para ello, habrá que esperar muy poco, ya que será presentada junto a los vivo X300 Ultra y X300 Max en China a lo largo de las próximas semanas.