Así puedes sacar más partido a tus dispositivos Ring automatizando su uso

Son muchos los hogares que cuentan con dispositivos inteligentes como cerradura, timbre y cámaras de seguridad. Para sacar el máximo potencial a estos, es importante que estos puedan comunicarse e interactuar entre ellos. De manera que puedan reaccionar de forma proactiva cuando algo ocurre a su alrededor e incluso cuando llegamos a casa. Para lo que es importante enlazar los dispositivos y crear automatizaciones. A continuación, te contamos cómo enlazar tus dispositivos Ring y crear tus propias rutinas.

Dispositivos Ring conectados

Por norma general, en los ecosistemas de seguridad, cada uno de los dispositivos tiene un cambio de acción o visión limitado. Algo que se resuelve con la función Dispositivos enlazados a Linked devices, la cual permite que todos los dispositivos compatibles, como cámaras, luces o cámaras, trabajen de forma coordinada a través de la app de Ring.

Vinculando dispositivos en Ring | TecnoXplora

De manera que podemos programar para que colabores, provocando reacciones en cadena, de manera que, si un dispositivo detecta un movimiento o actividad, el resto pueden seguir sus órdenes para que se enciendan las luces o comiencen a grabar. Con lo que conseguimos un sistema de seguridad robusto e integral, de forma automática, sin que tengamos que hacer nada. Desde la app, podemos realizar estas programaciones, siguiendo los siguientes pasos:

Desde la app de Ring.

Pulsa el icono de las tres líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla para a cceder al menú.

Selecciona la opción Dispositivos , donde seleccionamos el dispositivo principal, que será el que inicie la secuencia. Por ejemplo, el timbre.

, donde seleccionamos el dispositivo principal, que será el que inicie la secuencia. Por ejemplo, el timbre. Pulsa sobre el icono llamado “dispositivos enlazados” (linked devices)

Nos mostrará un listado con los dispositivos compatibles. Selecciona el dispositivo y elige qué quieres que haga en cada momento.

El propósito es el de crear un sistema en el que los dispositivos crean una red de vigilancia que reacciona en tiempo real. Lo que ayuda no solo a recabar información importante, sino que también funciona como método disuasorio de los posibles intrusos.

Esto permite que, en el primer momento que uno de los dispositivos se active, el resto esté alerta y comience a trabajar para documentar la situación, y hacerlo desde diferentes ángulos al mismo tiempo, sin esperar a que estos dispositivos se activen al identificar la presencia. Evitando puntos ciegos y retrasos en la activación. De manera que, si el sistema está bien configurado, es posible iluminar un lugar y grabar desde todos los ángulos en cuestión de segundos. Creando una línea de tiempo visual ininterrumpida.

Además de la vigilancia, como ya hemos comentado, se convierte en un elemento disuasorio, al encender las luces, hacer sonar las alarmas o enviar una notificación. El mensaje es claro: la propiedad está protegida y vigilada en todo momento.

Una respuesta que podemos personalizar al máximo, ya que tenemos la opción de decidir qué hace cada dispositivo de forma independiente en cada momento, e incluso programar las automatizaciones para que funcionen en determinados momentos. Un sistema de los más eficientes; la única desventaja es que para conservar las grabaciones y compartirlas es necesario contar con una suscripción activa a los planes de protección de Ring.