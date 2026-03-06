Xiaomi Tag frente al AirTag, ¿en qué se diferencian?

Perder nuestros objetos personales como las llaves, la cartera, dejarnos la mochila olvidada en cualquier lugar o hacer seguimiento de la maleta es un viaje, ya no es un problema. El mercado de los localizadores inteligentes este año se ha ampliado con dos opciones de dos importantes fabricantes como son Xiaomi con su Xiaomi Tag y la nueva versión del Air Tag 2. A continuación te contamos en qué se parecen un diferencian ambos dispositivos.

Xiaomi Tag frente al Apple AirTag 2

Dos dispositivos que tienen muchos puntos en común, pero hay uno en el cual vemos una clara diferencia, su precio. Mientras que el recién llegado Xiami Tag, ha sido lanzado al mercado con un precio aproximado de unos 14,95 euros por unidad, siendo una de las opciones más asequibles. La segunda generación de Apple Air Tag lo ha hecho con un precio que asciende a los 39 euros por unidad. Una diferencia de precio abismal entre ambos, esto se debe a una serie de facturas que vamos a analizar a continuación.

Un AirTag | Unplash

En su mayor parte, esta diferencia se debe a su diseño, con un diseño ovalado, de lo más práctico, ya que integra un agujero en la propia carcasa. el cual favorece ser colocado en cualquier llavero. Mientras que Apple ha optado por seguir manteniendo el diseño de su anterior versión siendo este redondo, lo que nos obliga a menudo a adquirir aparte un soporte o funda para colocarlo. Ambos dispositivos cuentan con una gran durabilidad, aunque cabe destacar la certificación IP67 con la que cuenta el dispositivo de los de Cupertino, la cual los protege tanto del polvo como del agua. Además de la autonomía de su pila, la cual se encuentra entorno a un año.

Una de las características que podrían justificar el elevado precio del Air Tag 2 de Apple es su chip de banda ultra ancha (UWB) de segunda generación. Con lo que mejora la precisión, además de la incorporación de un sistema de navegación por flechas que nos guían en la dirección en la que se encuentra. Además de esto, se ha mejorado la calidad del altavoz para un mejor rendimiento en entornos ruidosos.

En el caso de los dispositivos de Xiaomi, se ha aportado por la incorporación de Bluetooth 5.4 y NFC lo cual es altamente eficiente, con un sonido potente que nos guía hasta su posición. Pero realmente por lo que destaca el Xiaomi Tag es por su versatilidad. Siendo compatible con todos los dispositivos, tanto Android usando la red de Google Find My Device como para iOS, lo que nos permite seguir usando nuestros dispositivos independientemente del sistema que tengamos. A diferencia de Apple que se limita a su ecosistema, aunque nos facilita el acceso a la red My Find una de las más activas y densas del mundo.

Una elección que tendremos que hacer en función de nuestras necesidades, para los usuarios que solo quieren saber donde se encuentran sus objetos personales sin hacer una gran inversión, sin duda la mejor elección es el Xiaomi Tag. Mientas que si buscamos precisión y la seguridad de encontrar sus objetos personales deberán decantarse por el AirTag 2