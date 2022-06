Este PC de bolsillo recupera la nostalgia de las PDA de los 90

Los smartphones se han convertido en el dispositivo más popular del planeta, de eso no hay duda, y el que en la mayoría de casos ha sustituido a otros que teníamos en tiempos pasados. Antes fue normal tener un PC de sobremesa, un teléfono móvil estilo Nokia, y una PDA. Estas últimas eran lo más parecido que teníamos a un smartphone, pero no había tienda de apps y además no se podían conectar a la red móvil para hacer llamadas. Aquellos dispositivos tenían un aspecto genial, que a muchos hoy nos transmite bastante nostalgia. Ahora han querido recuperar esos dispositivos con un nuevo gadget que sin duda hace las delicias de muchos. Hablamos del nuevo MNT Pocket Reform, que perfectamente podría tratarse de una versión moderna de aquellas Psion o Nokia Communicator.

Un mini PC portátil

Eso es lo que nos ofrece este dispositivo, que cuenta con un tamaño muy reducido gracias a su pantalla de solo 7 pulgadas. Esa pantalla de 7 pulgadas tiene una resolución Full HD, de 1920x1080 píxeles, y una densidad de 310 pixeles. Por otro lado, cuenta con una salida micro HDMI que permite ver su pantalla en monitores o televisores con resolución 4K. Tiene un completo y compacto teclado mecánico, que nos permite disfrutar de una escritura cómoda y rápida, con el sonido característico de los teclados de antes. Este viene con switch de color blanco, y además se puede pedir con el teclado español, incluyendo la “ñ” por lo que es bastante personalizable al adquirirlo.

MNT Pocket Reform | MNT

Cuando hablamos de rendimiento, depende de un procesador de cuatro núcleos, un NXP i.MX8M Plus a una velocidad de 1.8GHz. Hay versiones que cuentan con 8GB o 16GB de memoria RAM DDR4, aunque se puede pedir también con una Raspberry Pi CM4 en su interior para hacerla más versátil y poder hacer muchos más proyectos con él. El sonido ofrece un DAC con un altavoz mono, así como un micrófono y una salida de auriculares a través de un adaptador de conector USB tipo C. Cuenta con conectividad Wifi de doble banda, así como con Bluetooth 5.0. El almacenamiento ofrece hasta 128GB de almacenamiento en un disco sólido. Se puede ampliar con una ranura para tarjetas microSD.

La batería por su parte ofrece una capacidad de 8000mAh, y se carga a través de un conector USB tipo C, por lo que debería darnos potencia y autonomía para al menos un día entero de uso. Aunque viene con Linux, es un ordenador diseñado para ser personalizado al extremo, incluyendo también el software de partida. Está disponible tanto en negro, como en plata, color oro y blanco. Y tiene un detalle que nos encanta, un trackball al más puro estilo de los 90 para controlar el cursor. De momento no tiene precio, pero debería moverse en el entorno de entre los 700 y 1.000 euros.

Sin duda todo un homenaje a una época ya pasada, pero que a muchos nos trae grandes recuerdos, de cuando se soñaba con tener la fuerza de un PC en el bolsillo, algo que hoy tenemos de sobra en nuestros móviles.