Estas imágenes desvelan el diseño "casi" todo pantalla del iPhone 18

En las últimas semanas, hemos conocido nuevos detalles sobre la evolución de las investigaciones de Apple acerca de su largamente buscado Face ID bajo la pantalla. Una tecnología no exenta de complicaciones, ya que son muchos los elementos que deben integrarse debajo del panel, y que por fin parece que los de Cupertino han podido conseguir hacer algo viable. Y como consecuencia, ya se espera que los iPhone 18 sean los primeros en integrar esta nueva tecnología en sus pantallas. Ahora unas imágenes recrean cuál sería el aspecto del nuevo teléfono con esta tecnología.

Un diseño con cámara perforada

Y es que lejos de lo que cabría pensar, no, el diseño del iPhone 18 no será todo pantalla, como por ejemplo sí lo es la pantalla plegable de los Samsung Galaxy Z Fold. Estos cuentan con una cámara frontal que se oculta bajo la pantalla cuando no se usa, pero este no será el caso de los iPhone 18. Porque lo que va a hacer Apple es integrar bajo la pantalla los elementos que hacen funcionar el Face ID, algo que no afectará a la cámara de fotos frontal.

En consecuencia, uno de los filtradores más reputados en el segmento de las pantallas, Ross Young, ha compartido dos imágenes que muestran cómo sería el frontal con la pantalla. Y es que habría dos opciones, una es la isla dinámica mucho más pequeña, más o menos con la mitad de tamaño. Y la otra, la de una pantalla con cámara Facetime perforada en la esquina superior izquierda.

Por tanto, en ningún momento se contempla el diseño todo pantalla, y este en realidad será bastante similar al de cualquier otro móvil Android, incluso los de la gama de entrada, que cuentan con estas cámaras perforadas desde hace ya muchos años. Eso sí, la gran novedad es que toda la funcionalidad del Face ID permanecerá intacta incluso cuando todos sus componentes, que no son pocos, se encuentran totalmente alojados debajo del panel OLED.

No obstante, será el mayor cambio a nivel de diseño desde la irrupción del iPhone X, que recordemos, estrenó por primera vez el Face ID, y por tanto el notch en forma de ceja e la parte superior de la pantalla. Y no hay que descartar que la siguiente generación pueda optar ya por fin incluso por una cámara Face ID también oculta bajo la pantalla. Algo para lo que Apple necesitaría todavía mejorar la tecnología de cámara bajo la pantalla existente, que es todavía bastante mejorable.

Porque los ejemplos que hemos conocido, por ejemplo, de los plegables de Samsung, o algunos smartphones de firmas chinas, han demostrado que la calidad de las imágenes deja bastante que desear. Y es que el verdadero reto de esta tecnología es el de poder conservar la calidad de las imágenes, incluso cuando a la lente de la cámara se suma también el panel OLED o AMOLED.

Que enciende y apaga los píxeles de esta, para precisamente hacerla visible o invisible. Sea como fuere, estos rumores ya son muy insistentes, y nos invitan a pensar que efectivamente estos grandes cambios de diseño podrían llegar por fin a los iPhone el próximo año 2026, con los iPhone 18.