Da un respiro de la ola de calor a tu portátil con estas bases refrigerantes

Uno de los problemas con el que nos encontramos en verano es el calor, no solo el propio de la estación, sino también el que emiten nuestros dispositivos cuando cargan o estamos trabajando con ellos. Aunque siempre podemos echar mano de una base de refrigeración para aliviar los estragos del calor. A continuación, te traemos unas bases de refrigeración que incluyen otras funcionalidades.

Bases de refrigeración para portátiles

El aumento de la temperatura de nuestros dispositivos puede afectar al rendimiento de estos, tanto es así que puede llegar a ralentizar todos los procesos, haciendo que nuestro trabajo sea mucho más pesado. Para aliviar el calor tenemos la opción de usar una base de refrigeración, estas cuentan con una serie de ventiladores que ayudan a disipar el calor y bajar la temperatura de nuestro portátil, estas son algunas de las opciones que podemos encontrar en el mercado.

Base de refrigeración MOOJAY | MOOJAY

Comenzamos con una base con un precio de lo más asequible, se trata de la MOOJAY con un precio de 42,87 euros, nos ofrece velocidad ajustable de 300 a 2200 RPM y un diseño antipolvo. Gracias a su diseño conseguimos muy buenos resultados independientes del lugar en el que tenga nuestro portátil las rejillas de ventilación. Dispone de pantalla LED de alta definición en la que podremos ver en tiempo real la velocidad del ventilador, entre otras funciones, incluye controles tanto de potencia como de sus 10 modos de iluminación. Ocho ajustes de altura, es compatible para dispositivos de 14 a 19 pulgadas. Además de puertos USB dobles y soporte para teléfono.

Base KLIM Everest, | KLIM

Otra muy buena opción es la base KLIM Everest, cuenta con 2 ventiladores turbo de 4300 RPM. Recomendado para portátiles entre 14 a 17 pulgadas, cuenta con un selector de 3 modos y 6 velocidades, iluminación en varios colores (azul, cian, rojo, amarillo, púrpura, blanco o verde) y puertos USB. Gracias a su junta de sellado no solo garantiza la eficacia a la hora de enfriar el portátil, sino que además ayuda a fijarlo a la base para usarlos con mayor seguridad. Su precio es de 56,97 euros.

Base refrigeración Llano | LLANO

Por último, una base de enfriamiento de lo más completa, la LLANO es compatible con portátiles que van desde las 13 a las 17.3 pulgadas. Ventilador con Turbo Boost garantiza la rápida refrigeración del dispositivo. Incluye pantalla LED interactiva, con control de velocidad en tiempo real y botones para ajustar la velocidad. Está equipado con luces RGB integradas con 4 modos de iluminación y 5 opciones color. Soportes antideslizantes ajustables en altura, con sistema de protección antipolvo y cubierta adicional. Además, incluye cuatro puertos de conexión USB y C & A. Su precio es de 129,99 euros.

Usar las bases de enfriamiento, no solo evitan la acumulación de calor y el bajo rendimiento de nuestros dispositivos en verano, sino que ayudan a aumentar la vida útil de nuestros dispositivos a largo plazo. La exposición constante al calor, es uno de los factores que influyen directamente en la vida útil de componentes y baterías.