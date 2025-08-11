Un nuevo vídeo desvela todos los detalles del iPhone 17 Pro

Llevamos meses conociendo detalles sobre la nueva gama de teléfonos de Apple, la que presentará en apenas un mes, y que no serán otros que los iPhone 17. Este año vendrán cargados de novedades, y no solo a nivel de diseño, sino también en su ficha técnica, que será más completa y competente que nunca. Las filtraciones alrededor de este teléfono se han ido dando con bastante frecuencia, y en esta ocasión lo que hemos conocido es un vídeo que nos muestra el aspecto de los nuevos teléfonos de Apple. Y lo ha hecho uno de los filtradores que más se están jugando el pellejo con estas informaciones, Jon Prosser, quien ha sido demandado precisamente por difundir estos materiales.

Los iPhone 17 Pro con todo detalle

El modelo más avanzado de Apple llegará, según las últimas informaciones, el próximo 9 de septiembre, fecha en la que se celebraría la habitual Keynote de los de Cupertino. En ella tendrán especial protagonismo los modelos más avanzados de la marca, ya que no solo estrenarán novedades a nivel de diseño, sino también a nivel estético. Tendrá finalmente ese diseño que tanto se ha filtrado, y que nos recuerda a muchos móviles de POCO, por el gran módulo de cámara rectangular con el que contaría.

Pero aunque se centra en el modelo Pro, la realidad es que en el vídeo podemos ver el diseño de toda la gama, donde solo el iPhone 17 estándar repite aspecto, aunque también estrenará novedades, como una pantalla algo más grande. Aun así también podemos ver el diseño del iPhone 17 Air, el más delgado de la historia de la compañía, y que contará con un aspecto muy similar a los Google Pixel 9, algo que ha sorprendido a propios y extraños desde luego, y que no vimos venir.

Apple demanda a Prosser

La firma que lidera Tim Cook, parece que ya harta por todas las filtraciones que han circulado sobre estos teléfonos en los últimos meses, ha decidido demandar a Jon Prosser, porque parece ser uno de los que cuenta con información más sensible. Y es que acusan al filtrador de haber trabajado de cerca con un iPhone de desarrollo, perteneciente a Michael Ramacciotti, que también ha sido demandado.

Este trabajo en conjunto habría dado como resultado la publicación de multitud de filtraciones con datos sensibles sobre la futura gama de Apple. Gracias a este iPhone en desarrollo, podrían haber accedido a iOS 26 en primicia, y desvelar las principales características de nuevo sistema operativo. Además de que el acceso a este iPhoen les habría detallado el aspecto exterior del terminal.

Apple habría demandado a este periodista por apropiación indebida de secretos comerciales, y por violar la ley de fraude y abuso informático. Obviamente, Apple espera que se tomen medidas cautelares, y obtener una compensación por los daños y perjuicios a los que se ha visto sometida por las filtraciones. Claramente, si hay algo ilegal que se investigue, pero hay que decir que estas filtraciones suelen dar mucha vida a las marcas, y mantener en altas cotas de popularidad y de actualidad a sus dispositivos. Pero obviamente, Apple está facultada para defender sus secretos comerciales, y también para devolverle a las keynotes toda esa emoción que tenían antes cuando no conocíamos nada de sus dispositivos.